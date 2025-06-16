Стало известно, сколько денег потратили в Татарстане на привлечение туристов

За последние четыре года, с 2021 по 2024, на развитие туризма в Татарстане было направлено почти 2 миллиарда рублей. Как сообщает Госкомитет республики по туризму, эти средства пошли на реализацию более чем 170 различных инициатив в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Основная часть финансирования, около 1,5 млрд рублей, поступила из федерального бюджета, а еще 445,9 млн было выделено из казны самой республики. Благодаря этим вложениям в Татарстане были созданы новые места размещения, в том числе в загородной местности, закуплено современное туристическое оборудование и обустроены пляжи. Кроме того, часть средств пошла на адаптацию туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и на проведение крупных фестивалей.

По решению президента России, с этого года нацпроект трансформируется в новый — «Туризм и гостеприимство», рассчитанный на 2025-2030 годы. В рамках нового проекта в Татарстане планируется уделить особое внимание поддержке инициатив, способствующих развитию автомобильного туризма.

Пока Дагестан привлекает миллиардные частные инвестиции в туротрасль, а Сочи возглавляет список самых дорогих курортов, в Татарстане также отчитываются о масштабных вложениях в развитие гостеприимства.