Как прошел гастрофестиваль «Медовые водопады» в Карачаево-Черкесии

На гастрономическом фестивале «Медовые водопады», прошедшем в минувшие выходные на территории одноименного туристического комплекса в Карачаево-Черкесии, побывали почти 7 тысяч человек.

«Гостями первого в этом году гастрономического фестиваля стали около 7 тысяч человек. Планируем разнообразить событийный календарь нашего туристического комплекса и чаще проводить различные фестивали», — сообщил ТАСС директор туристического комплекса Мусса Боташев.

В течение трех дней, с 13 по 15 июня, для посетителей работала выставка-ярмарка горного меда, разных сортов сыра от производителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов с дегустацией продукции. Гости фестиваля также могли попробовать блюда кавказской кухни и научиться их приготовлению на мастер-классах от шеф-поваров. Также здесь была представлена выставка работ мастеров народно-прикладного искусства.

Туристический комплекс «Медовые водопады» расположен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии возле одноименного природного объекта — группы водопадов, которая является одним из самых популярных туристических направлений в республике. Группу водопадов образуют пять потоков: Жемчужный, Скрытый и Шумный находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый Медовые — на реке Эчки-Баш. Туркомплекс включает в себя гостиницу, зиплайн протяженностью 1 050 метров, кафе, ресторан и музей «Карачаевское подворье», в котором представлены старинная одежда, кухонная утварь, оружие и предметы быта.