Что посмотреть в селах Дунилово и Горицы

Мы начинаем цикл статей, посвящённый интересным местам Ивановской области, и отправляемся в путешествие в сёла Дунилово и Горицы. Расположенные на живописных берегах реки Тезы, вместе они составляют уникальный пейзажно-архитектурный ансамбль. Здесь, на небольшой территории, можно увидеть одиннадцать храмов, что поистине уникально. В Дунилово едут за красотой, вдохновением, умиротворением и легендарным вкуснющим дуниловским хлебом. Рассказываем про самые интересные достопримечательности села Дунилово.

© Quto.ru

Дунилово

Село Дунилово впервые упоминается в 1535 году. Дунилово расположено на реке Тезе и здесь проходили древние торговые пути. Известно, что в начале XVI века в Дунилове было 178 дворов – больше, чем в соседней Шуе, где было 150 дворов. В первой половине XVI века село принадлежало князю Михаилу Горбатову. В 1685 году было пожаловано боярину Фёдору Лопухину. В годы коллективизации здесь был организован колхоз «Путь к победе». В 1950-м артели села Дунилово и Горицы объединили в колхоз имени Крупской.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Дунилово 310 км пути по трассе М-7, путь идет через Ногинск, Покров, Владимир, Суздаль и Шую. Часть пути до Владимира можно проехать по платной М-12.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Лучший вид

Лучший вид и на Дунилово, и на Горицы открывается с моста через речку Тезу. Отсюда вы увидите красивые заливные луга, излучину реки и панорамный вид на Свято-Успенский и Благовещенский монастырь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Успенский Дуниловский женский монастырь

Изначально на этом месте Фёдором Лопухиным был основан мужской монастырь - Воробьёвская в честь Всемилостивого Спаса мужская пустынь. В 1724 году обитель закрыли, а позднее все деревянные постройки сгорели. В XIX веке в обители возвели два новых храма: в 1819 году летнюю церковь в честь Успения Божией Матери, в 1848 году зимний Покровский храм. В 1930-40-х годах году все храмы сёл Дунилово и Горицы были закрыты, а бывшем монастыре разместили психоневрологический диспансер. В 1991 году на месте Воробьёвской пустыни был учрежден женский монастырь в честь Успения Божией Матери. Кроме Успенской и Покровской церкви на территории монастыря сейчас находится Ольгинская церковь и часовня в честь иконы Божией матери Живоносный источник. Успенский Дуниловский монастырь можно посетить только по праздникам, в другие дни для обычных людей он закрыт.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Bigfoto

Благовещенско-Казанское подворье Успенского Дуниловского монастыря

Храмовый ансамбль бывшего Благовещенского монастыря состоит из Благовещенской церкви, освящённой в 1675 году, Казанской церкви, построенной в 1888 году и окружающей их ограды. Благовещенский монастырь – самый древний в этих краях. Считается, что стараниями Фёдора Лопухина была построена высокая шатровая колокольня монастыря и надстроен ещё один ярус Благовещенской церкви.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Крестовоздвиженская церковь и легенда

У моста через речку Тезу стоит небольшая краснокирпичная Крестовоздвиженская церковь. Она была построена в 20-х годах XIX века на месте часовни. А, согласно легенде, в древние времена на этом месте стоял славянский идол – Дубнило. Возможно, название села произошло как раз от имени этого языческого бога, а с течением времени буква «б» пропала из названия.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пекарня. Дуниловский хлеб

Напротив Крестовоздвиженской церкви стоит старинный каменный дом. Здесь располагается знаменитая дуниловская пекарня. Построена она была ещё при Николае II, и с тех пор почти ничего не изменилось. В Дуниловской пекарне хранят старинную рецептуру и традиции выпекания исконно русского хлеба. Здесь пекут буханки, батоны и разные пироги. Также в магазине можно купить сметану и творог, чай, мёд, варенье.

© Светлана Парфенова

Никольская часовня

Часовня в честь святителя Николая Чудотворца была построена в 1709 году в память о событиях 1609 года, когда в Дунилове произошло сражение между отрядом кинешемских ополченцев и войском суздальского воеводы Фёдора Плещеева, присягнувшего Лжедмитрию. В том сражении войско предателя было разбито. Согласно ещё одной местной легенде Дунилово находится под покровительством святителя Николая.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Покровская церковь и Всехсвятская церковь

Напротив Никольской часовни вы увидите Покровскую церковь, возведённую в 1704 году на средства Фёдора Лопухина на месте обветшавшей деревянной церкви. Рядом - небольшая церковь Всех Святых, составляющая с Покровской единый ансамбль. Когда-то их окружала каменная ограда с башенками. Эти некогда великолепные храмы сейчас, к сожалению, прибывают в плачевном состоянии.

© Bigfoto

Преображенская церковь

В стороне от остальных храмов, на сельском кладбище стоит ещё одна церковь - Преображенская, построенная в 1832 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Мемориал Великой Отечественной войны

Кроме древних церквей, в Дунилово можно увидеть Дом культуры, Мемориал Великой Отечественной войны и памятник Герою Советского Союза Кораблёву Константину Ивановичу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дуниловские домики

Интересно и просто попетлять по дорожкам Дунилово, рассматривая сельские домики.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Горицы

Переезжаем по мосту на другую сторону реки Тезы и оказываемся в селе Горицы. Здесь вы увидите церковь Рождества Богородицы. Храм с таким названием впервые упоминается в 1535 году. С тех пор деревянное строение много раз переделывалось, а в 1760 году была построена каменная церковь с колокольней. В 1800 году рядом была возведена небольшая Вознесенская церковь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Suzuki Baleno

По Ивановской области мы путешествовали на Suzuki Baleno. Это машина 2023 модельного года с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил с четырёхступенчатым автоматом. Здесь аккуратный салон, удобные сиденья, проекционный дисплей, камера заднего вида. Автомобиль переднеприводный. Оптимальная крейсерская скорость Baleno - это 90-120 км/ч, что идеально для загородных поездок, в том числе по автомагистралям. Baleno выглядит весьма компактно и по габаритам ощущается также, у него плавный ход и приятная управляемость, он отлично проходит повороты. Багажник у автомобиля весьма вместительный. Места для пассажиров на втором ряду достаточно, так что в путешествие на Suzuki Baleno можно отправиться всей семьей или с друзьями.