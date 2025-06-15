Пять самых живописных водных маршрутов России

За одно путешествие можно посетить несколько городов и увидеть десятки памятников природы.

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«Россия — страна бесчисленных рек и озёр, воды которых дают путешественникам возможность взглянуть на пейзажи и достопримечательности страны под непривычным углом. От «купеческой» Волги до величественной Лены — речные маршруты проходят там, где издревле писалась история России во всём своём многообразии. Расскажу о самых интересных и живописных из них», Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Волга: водная артерия России

Волга – самая длинная река Европы. А ещё – настоящий символ России, её торговой и культурной истории. Пройти по Волге – как совершить путешествие сквозь времена и эпохи: от древних городов-музеев под открытым небом через современные мегаполисы к южной природе. Начинается это путешествие в Твери или Ярославле, где старинные церкви и деревянные дома воссоздают атмосферу ушедших столетий. Далее путь пролегает через Нижний Новгород, город-крепость с кремлём на берегу и самопровозглашённую «столицу закатов». В Самаре и Волгограде открываются панорамные виды на просторные степи и памятники Великой Отечественной войны. А конечной точкой становится Астрахань, где, как знает каждый школьник, Волга впадает в Каспийское море. Здесь, в дельте реки, настоящий рай для орнитологов и любителей природы. Ну а сам путь по Волге – калейдоскоп типично русских архетипов: сосны, купола, степи, деревни и радушные местные жители.

Невa и Ладожское озеро: сдержанная красота Русского Севера

Тем, кто неравнодушен к северу, идеально подойдёт маршрут по Неве и Ладоге. Невa – одна из главных водных артерий Северной столицы с её разводными мостами, дворцами и музеями. И место старта к Ладоге – немного суровой, укрытой тёмными тучами и хвойными лесами. Ладожское озеро славится чистой водой, скрытыми от посторонних глаз островами, в том числе Валаамом с одноимённой обителью, и богатой природой Карелии. Этот маршрут позволяет насладиться северной тишиной, зеленью сосновых лесов и бескрайними водными просторами. А также попробовать локальные специалитеты – калитки с брусникой и морошкой и карельскую уху.

Обь: путь к сердцу Сибири

Обь – одна из крупнейших рек Западной Сибири, протекающая через огромные пространства тайги и степи. Маршрут по Оби начинается в Алтайских горах и ведёт к Обскому заливу Карского моря. В пути открываются виды на бескрайние леса, богатую фауну и древние археологические памятники коренных народов Сибири. Особое впечатление производят пороги на реке в районе Новосибирска и Омска: здесь остро ощущаешь мощь воды и её энергию. Томск встречает резными наличниками и памятниками покорения Сибири. А местные «Карловы Вары», термальные источники в Парабеле, превратят путешествие не только в познавательное, но и в оздоровительное. При желании маршрут можно продолжить далеко на север и заглянуть в заполярные Салемал, Аксарку и Новый порт, где течёт совсем другая жизнь – кочевая и в полной гармонии с природой.

Лена: величие Восточной Сибири

Лена – это 4,5 тыс. км водной глади, разделяющей тайгу, тундру и вечную мерзлоту Восточной Сибири. Маршрут по реке позволяет погрузиться в уникальный мир сибирской природы, где бесконечные просторы лесов сменяются ледяными полями. На пути встречаются древние поселения эвенков и якутов, а также знаменитые Ленские столбы, уникальные скальные образования из кембрийских известняков, возвышающиеся более чем на 200 м над водой. В круиз по Лене можно отправиться на теплоходе или катере, чтобы с палубы наслаждаться видами бескрайнего горизонта, отражающегося в спокойных водах.

Енисей: от цивилизации — к нетронутой природе

Красноярск, Енисейск, Игарка, Дудинка и легендарное плато Путорана – вот далеко не полный перечень локаций, доступный в путешествии по Енисею. Маршрут охватит и Столбовой хребет, и заповедники Таймыра, и бесчисленные пороги и острова. И Красноярскую ГЭС, одну из крупнейших гидроэлектростанций России, которая гармонично дополняет природу региона. И Музей истории ГУЛАГа, часть экспозиции которого до недавнего времени хранилась под грифом «секретно». Всё это – в дополнение к полной тишине и уединению, гарантированным самой рекой.