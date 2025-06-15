Чем заняться на отдыхе в Сочи

Сегодня в Сочи дождливо, а длинные праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, в горах выдались еще и туманными. Причем настолько, словно идеальные декорации, без первых спецэффектов, к известному советскому мультфильму "Ежик в тумане". Хотя это не мешало туристам подниматься на канатной дороге и по дороге любоваться панорамными пейзажами и вдыхать свежий горный воздух.

"Мы добрались до Красной Поляны. Хоть и живем в Сочи, но редко посещаем горы. Спасибо длинным выходным. Горы, воздух, небо - просто рай. Приезжайте к нам в Сочи и получите массу удовольствия и горы впечатлений, о чем будете вспоминать весь год", - рассказала местная жительница Ирина Макарова.

Несмотря на туман, из-за которого ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, отдыхающие все равно поднимаются на смотровую площадку, не жалея потраченных денег. К слову, прогулочный ски-пасс сейчас стоит 2750 рублей.

"Вот мы поднялись на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видами. Вид прекрасный - ничего не видно. Я наблюдаю такое впервые - сплошной туман", - снимая на камеру мобильного телефона, делилась впечатлениями сочинка Людмила Сергеева. "Такую погоду мы могли и у себя в Санкт-Петербурге увидеть, не выезжая из родного города", - смеясь, говорила с близкими пара по видеосвязи.

Тем не менее гости гуляли вокруг и снимали друг друга на камеры на пиковой высоте в 2200 метров над уровнем моря.

Кроме тумана даже на смотровой площадке можно запечатлеть красоту природы - сейчас в горах как раз зацвели рододендроны. Цветы покрыли ковром горные склоны и верхушки выше тысячи метров.

"Это явление приобрело массовый характер в Сочи в День России. Посетители канатных дорог и экотроп будут наблюдать его в течение месяца. Чаще всего в регионе встречаются три разновидности этого растения - желтый, краснокнижная азалия понтийская и розовый рододендрон Сохадзе. Всего в богатой флоре Кавказского Причерноморья встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Каждый пятый является эндемиком и не встречается больше нигде в мире", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В длинные праздничные выходные курорт "Красная Поляна" традиционно стал одним из самых популярных направлений для туристов. Сейчас объекты размещения курорта забронированы на 75 процентов. Здесь отдыхает много семей с детьми: инфраструктура продумана так, чтобы каждый член семьи - от малышей до подростков и родителей - мог провести время с комфортом.

Гости могут насладиться отдыхом в спа-комплексах, горных банях и ресторанах с панорамными видами. Большой популярностью пользуется активный отдых - хайкинг по экотропам или катание на городских велосипедах. Для детей работают игровые площадки, скейтпарк, веревочный парк и анимационные программы. Подросткам нравятся экстремальные аттракционы - качели над пропастью, супертроллей и зиплайн. Правда, в сильный туман они не работали.

Зато в июне здесь, в долине "Цирк-2", еще можно покататься на горных лыжах или сноубордах.

"Снег рыхловатый и сырой, но скатиться вполне можно. Фишка - в зиме летом", - отметили сноубордисты в очереди перед канаткой.

Кстати, людей немного, а очереди появляются только из-за того, что гости хотят ехать по одиночке или своей компанией вместе того, чтобы садиться в кабинку по восемь человек.

"Важный элемент путешествия - гастротуризм. Это направление уже несколько лет только набирает популярность. Для этого на курорте разработана стратегия по продвижению краснополянской кухни. У нас можно пробовать блюда на основе старинных рецептов коренных народов в современном исполнении", - сказали в пресс-службе горного курорта.

Кроме того, можно купить перекусить в уличных киосках. Например, картофель фри обойдется в 150 рублей, чебурек с курицей стоит 300, классический хот-дог - 350 рублей, а бургер с курицей - 400. Также можно перекусить в столовых в нижней части курорта или взять с собой бутерброды или горячий чай в термосе, ведь на свежем воздухе разыгрывается аппетит. Поэтому выгоднее всего бронировать апартаменты с кухней подальше от центра курорта по цене от четырех тысяч рублей в сутки за номер.