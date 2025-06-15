Самые необычные места, которые можно посетить на Кавказе

Спрос на туристические маршруты по Северному Кавказу продолжает стремительно расти: в прошлом году регионы края посетили более 6 миллионов туристов, а в этом их число увеличится ориентировочно на 20 процентов. Ведущая авторского интернет-сообщества «Отдыхаем на Кавказе» Елена Алешкина рассказала «Вечерней Москве», что можно посмотреть в горном крае.

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В прошлом году в горах Северной Осетии открылся крупный всесезонный курорт «Мамисон», продолжают отстраиваться курорты «Эльбрус» и «Архыз» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» — в Чечне, «Армхи» — в Ингушетии. Новый современный комфортабельный терминал с середины мая встречает туристов в Минводах, откуда за несколько часов можно доехать до любой из республик Кавказа.

Козырь Дагестана — горы и море. В Осетии горные пейзажи несравненны, но мест для отдыха на воде не хватало. Теперь там создают искусственные озера на равнинах, которые питают чистейшие горные реки, для купаний и ловли рыбы — горной форели, осетра, белуги.

Цены на аренду жилья и услуги на 20–30 процентов ниже, чем в Сочи и Крыму. Влияет и фактор разнообразия: здесь вам горный пеший туризм на ледниковые озера, купание в Каспии, водопадах и термальных источниках, гастрономические туры. Преимущество и в том, что Северный Кавказ небольшой. Доехать от Нальчика до Грозного все равно что добраться из Новых Черемушек в Бирюлево.

Если Дагестан, то Избербаш и Сулакский каньон

Море в городе Избербаш чище, чем в Дербенте и Махачкале. Еще туристов порадует широкий пляж с мелким песком и бесплатный горячий сероводородный источник в центре города. Одна из самых красивых локаций на Кавказе — Сулакский каньон (1929 метров) превосходит американский Большой каньон (1200 метров). С головокружительной высоты можно увидеть бирюзовую реку, скалы и водопады.

Цена: поезд Москва — Избербаш от 4185 рублей. Авиабилет Москва — Махачкала от 11 000. Гостиница от 1200 рублей за сутки. Экскурсия в каньон от 1000 рублей.

Карачаево-Черкесия: путь звезды

Обсерватория в Нижнем Архызе — крупнейший российский астрономический центр.

Цена: поезд Москва — Черкесск от 4400 рублей. Авиабилет Москва — Минеральные Воды от 8000 рублей.

Адыгея: по речке

В Адыгее популярны сплавы по реке Белой. Для начала лучше взять спокойный маршрут до водопадов или верхнего каньона.

Цена: поезд Москва — Майкоп от 5600 рублей. Сплав по реке: взрослые от 1500 рублей.

Кабардино-Балкария: увидеть мир с Эльбруса

В Приэльбрусье есть две канатные дороги. Одна ведет на гору Чегет: с ее вершины открывается вид на соседний Эльбрус. Впечатляет, но что насчет подъема на сам Эльбрус? Вагончик доставит туристов на высоту 3800 метров, а после — ждите ратрак. Он поднимает гостей на высоту в 5100 метров до площадки «Косая полка».

Цена: поезд Москва — Нальчик от 6500 рублей. Авиабилет Москва — Нальчик от 8187 рублей. Подъем на Чегет 900 рублей, подъем на Эльбрус 1300 рублей.

Чечня: искупаться под водопадами

Водопады встречаются по всему Кавказу, но часто путь к ним небезопасен. Нихалойские водопады в Чечне — подарок туристу: маршрут к ним оборудован перилами и лестницами. Можно искупаться под ледяными струями.

Цена: авиабилеты Москва — Грозный от 13 863 рублей. Поезд Москва — Грозный от 5400 рублей.

Ингушетия: древние башни

В Джейрахском районе самое большое скопление древних башен. Можно посмотреть и древнейший в России христианский храм Тхаба-Ерды IX века.

Цена: поезд Москва — Назрань от 6700 рублей. Авиабилет Москва — Магас от 11 682 рублей. Экскурсия в Джейрахское ущелье от 2000 рублей.

Планы на будущее:

К 2026 году на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии построят альпинистские городки. Всего предусмотрено 19 модулей, а к 2028 году здесь же, на Эльбрусе, будет построена высокогорная гостиница в футуристическом стиле «Приют 11».

Курорт «Армхи» в Ингушетии станет в два раза больше — к нему добавятся несколько бальнеологических санаториев с целебными водами.

Полным ходом идет строительство ключевого северного склона курорта «Ведучи» в Чечне. Также в Чечне будет построена новая база отдыха в Итум-Калинском районе.

Через весь Северный Кавказ пройдет так называемая золотая туристическая тропа (точки отдыха для пешего туризма по Кавказу). Минэкономразвития разработал специальный законопроект.

В России растет популярность пешего туризма — число желающих заняться трекингом увеличивается на 10–15 процентов ежегодно. Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова назвала в беседе с «Вечерней Москвой» самые интересные варианты маршрутов.