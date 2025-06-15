Как будут развивать туризм в Дагестане

В Дагестане благодаря проекту «Каспийского кластера» удалось привлечь значительные инвестиции — несколько десятков миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство новых отелей и улучшение инфраструктуры для туристов.

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К июню текущего года в республике заключили несколько соглашений, которые принесли бюджету около 63 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр туризма Дагестана Эмин Мерданов. Эти средства поступили в рамках проекта «Каспийского прибрежного кластера».

Цель проекта — развитие туризма в регионе. К 2027 году в Дагестане планируют открыть около трёх десятков новых отелей и гостиниц, где смогут разместиться более 13 тысяч гостей.

Министерство туризма также ожидает роста туристического потока в этом году. По прогнозам, Дагестан примет около двух миллионов туристов — на 11% больше, чем годом ранее.

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