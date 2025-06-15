В Волгограде откроют четыре пляжа

В Волгограде провели обследование четырех территорий, предназначенных для отдыха у воды, сообщила пресс-служба администрации города.

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Будущие пляжи находятся в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах. Водолазы очистили дно Волги от посторонних предметов, осколков стекла, веток и другого мусора.

Ранее специалисты взяли пробы воды, почвы и воздуха в разных районах города. Кроме того, завершена санитарная обработка от насекомых в прибрежной зоне, заключен договор с региональным оператором на вывоз бытовых отходов.

Если удастся получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, муниципалитет официально откроет места отдыха для посетителей. Ожидается, что это произойдет во второй половине июня. Сертификацию с флагами волгоградские пляжи не проходили.

Подготовка к открытию купального сезона прошла и в Волжском. На муниципальном пляже на берегу Ахтубы восстановили систему оповещения, отремонтировали питьевые фонтанчики и малые архитектурные формы, убрали мусор.

На берегу настроили две беспроводных точки доступа к интернету и установили 14 камер видеонаблюдения.