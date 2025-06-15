Речные маршруты Чувашии: расписание и цены на прогулки по Волге

Летним днем нет ничего лучше, чем отправиться на водную прогулку по живописной Волге. Чебоксары, раскинувшиеся на ее берегах, предлагают туристам и жителям города несколько вариантов отдыха на воде – от неспешных круизов на теплоходе до путешествий в другие города и населенные пункты. Куда можно уплыть из столицы Чувашии, читайте в материале «ФедералПресс».

Прогулки на теплоходе

Расписание речных прогулок на теплоходе из Чебоксар не отличается большим разнообразием. Прогулочные рейсы по Волге отправляются из порта с 13:00 до 19:00 с интервалом в два часа – всего четыре рейса в день.

Для катания туристов и горожан используются два судна:

однопалубный теплоход (большинство мест находится в закрытой части);

двухпалубная «Чувашия».

Совет: перед покупкой билета уточните, на каком теплоходе будет проходить прогулка, чтобы выбрать максимально комфортный вариант.

Стоимость билетов:

взрослый – 500 рублей;

детский (от 5 лет до 10 лет) – 300 рублей;

дети до 5 лет бесплатно.

Поездки на «Валдаях»

Скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» позволяют чебоксарцам быстро добраться по Волге до Казани или живописного острова-града Свияжска.

Маршруты и расписание

Маршрут: Чебоксары – Казань.

Отправление из Чебоксар: 8:00 и 16:00.

Рейсы из Казани: 8:00 и 16:00.

Стоимость взрослого билета – 720 рублей, а для детей – 360 рублей.

Маршрут: Чебоксары – Свияжск.

Отправление из Чебоксар: 8:00.

Обратный рейс: 14:30.

Стоимость взрослого билета – 720 рублей, детского – 360 рублей.

Маршруты на «Метеоре»

Из столицы Чувашии три раза в неделю можно отправиться в другие города на скоростных судах «Метеор», которые делают здесь остановку по пути из Нижнего Новгорода в Казань или в обратном направлении.

В расписании есть несколько маршрутов:

Мариинский посад – 400 рублей;

Казань – 950 рублей;

Козьмодемьянск – 500 рублей;

Васильсурск – 900 рублей;

Нижний Новгород – 1750 рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о водных экскурсиях, которые предлагаю гостям и жителям Нижнего Новгорода.