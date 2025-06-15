Речные маршруты Чувашии: расписание и цены на прогулки по Волге
Летним днем нет ничего лучше, чем отправиться на водную прогулку по живописной Волге. Чебоксары, раскинувшиеся на ее берегах, предлагают туристам и жителям города несколько вариантов отдыха на воде – от неспешных круизов на теплоходе до путешествий в другие города и населенные пункты. Куда можно уплыть из столицы Чувашии, читайте в материале «ФедералПресс».
Прогулки на теплоходе
Расписание речных прогулок на теплоходе из Чебоксар не отличается большим разнообразием. Прогулочные рейсы по Волге отправляются из порта с 13:00 до 19:00 с интервалом в два часа – всего четыре рейса в день.
Для катания туристов и горожан используются два судна:
- однопалубный теплоход (большинство мест находится в закрытой части);
- двухпалубная «Чувашия».
Совет: перед покупкой билета уточните, на каком теплоходе будет проходить прогулка, чтобы выбрать максимально комфортный вариант.
Стоимость билетов:
- взрослый – 500 рублей;
- детский (от 5 лет до 10 лет) – 300 рублей;
- дети до 5 лет бесплатно.
Поездки на «Валдаях»
Скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» позволяют чебоксарцам быстро добраться по Волге до Казани или живописного острова-града Свияжска.
Маршруты и расписание
Маршрут: Чебоксары – Казань.
- Отправление из Чебоксар: 8:00 и 16:00.
- Рейсы из Казани: 8:00 и 16:00.
- Стоимость взрослого билета – 720 рублей, а для детей – 360 рублей.
Маршрут: Чебоксары – Свияжск.
- Отправление из Чебоксар: 8:00.
- Обратный рейс: 14:30.
- Стоимость взрослого билета – 720 рублей, детского – 360 рублей.
Маршруты на «Метеоре»
Из столицы Чувашии три раза в неделю можно отправиться в другие города на скоростных судах «Метеор», которые делают здесь остановку по пути из Нижнего Новгорода в Казань или в обратном направлении.
В расписании есть несколько маршрутов:
- Мариинский посад – 400 рублей;
- Казань – 950 рублей;
- Козьмодемьянск – 500 рублей;
- Васильсурск – 900 рублей;
- Нижний Новгород – 1750 рублей.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о водных экскурсиях, которые предлагаю гостям и жителям Нижнего Новгорода.