Почему стоит посетить Дахадаевский район

Дахадаевский район — одна из самых ярких и в то же время недооцененных точек на карте современного Дагестана. Особенным этот район республики делают традиционные ремесла и быт, которые до сих пор сохранились во многих селах. Добраться туда не так просто, однако это того стоит. Там можно насладиться красивыми горными видами, познакомиться с оружейным и ювелирным мастерством местных жителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» так и сделал.

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В кинофильме «Мимино» 1977 года есть интересный диалог:

— Валентин Константинович, хорошо сейчас, наверное, в горах? — говорит командир судна, пролетая над густыми белыми облаками. — Не-а, ничего особенного, — уверенным голосом, но с еле скрываемой грустью на лице отвечает Валико.

Те, кто был «на высоте», знают, что в горах никогда не бывает скучно. С таким настроем я и засобирался в Дагестан. Отправился в путь я как не очень подготовленный турист — «без разведки, сразу в бой», не имея ни малейшего представления куда и как ехать. На справедливое замечание отца (тогда находился в Ингушетии), что я все делаю наобум, я лишь отнекивался, говоря, что «на месте разберемся», от нас недалеко — маршрутки ездят, за три-четыре часа как-нибудь доберусь.

Транзитом через Чечню, я приехал в Махачкалу. Поторговавшись и договорившись с таксистом, добрался до села Мекеги (Левашинский район) к давнему другу — Магомеду, который должен был меня встретить, но не смог. В самый ответственный момент подвела машина. К слову, горные села здесь с настолько узкими улочками, что еле разъезжаются два легковых авто. Благо водители здесь обладают большим опытом.

Камень в их огород

На следующий день мы поехали к единственной женщине-кузнецу в Дагестане и одной из нескольких на всем Северном Кавказе. 60-летняя Джавгарат Магомедкадиева всю жизнь проводит в Харбуке, Дахадаевском районе, центре оружейного мастерства Дагестана.

В отличие от меня, наведя некоторые справки о том, как лучше всего туда добраться, но так и не получив четкого ответа, Магомед завел свою «рабочую лошадку», популярную в народе «Ладу», и повез меня в Харбук, как я тогда считал, по короткой дороге. Проехав несколько километров через труднодоступные горные аулы, встретив даже запряженного осла, мы завернули на маршрут до известного горного села. Хотите прочувствовать весь колорит, увидеть стадо коров и отары овец — вам сюда.

Уже через десять минут нормальная дорога кончилась, весь следующий путь был усеян небольшими камнями, что компенсировалось красивыми местными видами. Дорога извивалась по склонам гор, переходя от одной возвышенности к другой. Горы в этой части Дагестана отличаются от ингушских в Джейрахском и Сунженском районах. Были, конечно, и скалы, покрытые красивой мягкой зеленью, но в основном горы были как-будто из песка с редкой растительностью. Тогда кто-то из нас сказал, что упертый осел, даже если бы захотел, не смог здесь пройти. С одной стороны, машина только вчера была в ремонте и все работает, а с другой — посетовали на то, что в «прогулках по горам» лучше выбирать первый в мире, надежный и непривередливый отечественный кроссовер «Нива».

Удивило, что встречались табуны лошадей, за которыми никто не следил. Даже несмотря на то, что кони могли быть не самыми породистыми, подобное отношение говорило о доверии к местным жителям и туристам.

Если отправитесь в путешествие на машине, позаботьтесь о запаске и инструментах. Магомеду, довольно опытному водителю, пришлось ехать медленно, чтобы не потерять колесо. Запаска была, а вот подходящих инструментов не было. Но он предусмотрительно предупредил друзей — жителей села — об опасном вояже. С собой в дорогу мы взяли немного провианта, так что голодными не остались. Да и про пасущийся скот нельзя забывать. Думаю, местные без проблем поделились бы козьим сыром или хотя бы разрешили подоить корову.

Отрезок в пять километров по каменистой дороге мы проехали за час. Все это время я следил за тем, чтобы не лопнули шины и терпение гостеприимного Магомеда.

Дальше пошла нормальная дорога, открывавшая красивые виды горных пейзажей. Пару раз останавливались у источников выпить чистой родниковой воды.

Дома, выросшие из скал

На склонах холмов и гор можно было заметить «широкие ступеньки» (следы террасного земледелия), которые «построили» предки местных жителей, пытавшихся противостоять природе. Как это часто бывает, мой друг Магомед, проживший в Бабаюртовском и Левашинском районах почти всю свою жизнь, заехал сюда впервые. Он поблагодарил меня за то, что я побудил его к такому открытию, а мне пришлось признать невероятную красоту региона.

Само село расположено на высоте почти в 1400 метров над уровнем моря. Дома построены вплотную в несколько рядов, напоминая деревья, которые растут на расщелинах скал.

Джавгарат встретила нас радушно. Их дом напоминал традиционное кавказское жилище. Первый этаж отводится под хозяйственные нужды, а второй — уже жилой.

Первым делом хозяйка нас накормила. На стол подали даргинский хинкал с сушеной говядиной, а также суп с сушеным мясом, перловкой, кукурузой и чечевицей, которые выращивают сами местные. Было очень вкусно. Ну а дальше был мастер-класс.

Наша «железная леди»

Магомедкадиева прислоняет острие ножен к одной из сточившихся отметин на подоконнике. Далее она чертилкой (ручной инструмент, который служит для нанесения рисок на размечаемую поверхность) вырезает на ножнах серебряного кинжала узор, на который ее вдохновил даргинский национальный орнамент. Сам кинжал уже готов и ждет лишь воссоединения с ножнами.

Помимо кавказских кинжалов Джавгарат кует казачьи шашки, турецкие ятаганы, японские катаны, персидские и арабские сабли.

По словам Магомедкадиевой, она занимается кузнечеством с семи лет, помогала в этом деле еще деду и отцу. При этом во всем — по хозяйству и в кузнице — помогает муж Расул.

По словам Джавгарат, ее техника создания холодного оружия не сильно отличается от классической.

Сначала железо надо ковать, потом сделать холодную обработку — выровнять лезвие, а далее приступить к процессу закалки. Потом оружие должно пройти через семь точильных кругов, — объясняет Джавгарат.

Магомедкадиева регулярно участвует в выставках местного и всероссийского масштаба. Там мастера ее знают и кинжалы ее высоко ценят.

Среди наград Джавгарат — почти 30 дипломов, медали «Заслуженного мастера Дагестана» и проекта «Родники Дагестана». Сами жители региона прозвали ее «железной леди». И не только потому, что она мастерски работает с металлом. Жизнь в Харбуке по сравнению с городской — не самая легкая. Ведь на ее плечах — хозяйство. А воспитание детей?! Их у Джавгарат и ее мужа Расула трое. И столько же внуков.

С каждым годом тех, кто применяет ручной труд оружия, становится все меньше. На выставках зачастую вижу холодное оружие, сделанное «компьютером», с помощью литья. Иногда люди приносят заводские изделия, говоря, что это ручная работа. Но я же вижу, что это такое на самом деле, — объясняет Джавгарат.

Оценив кузнечное мастерство и гостеприимство Джавгарат, мы с Магомедом отправились назад в Мекеги, но теперь уже по длинной и комфортной дороге, которая лежала через селение Уркарах — административный центр Дахадаевского района. Там посетили и историко-краеведческий музей. Узнали про особенности района, культуру и быт его жителей.

Не село, а настоящий музей

В отличие от Харбука посещение Кубачей включено в программу многих турфирм и компаний не только Дагестана, но и Центральной России. Одним из гидов-экскурсоводов работает Рабадан Абакаров. Он сам живет в Кубачах. Его дед и отец были ювелирами.

Кубачи — это, наверное, одно из самых известных сел не только Дагестана, но и всего Кавказа. Оно стало таким благодаря мастерам по изготовлению изделий из серебра, золота, бронзы, холодного и огнестрельного оружия. Такие кинжалы, ножи, сабли, ружья и пистолеты часто бывали подарками для высокопоставленных лиц многих иностранных государств, даже в современности, — объясняет Абакаров.

Также, по его словам, Кубачи остаются одним из нескольких сел, в котором, несмотря на приход и влияние прогресса и цивилизации, сохранились традиционные ремесла и быт, в том числе и красота женского костюма.

Село можно назвать музеем под открытым небом, — отмечает Рабадан. — В рамках экскурсии мы посещаем арабское (мусульманское) кладбище IX–X веков, мечеть X–XI веков.

Также нельзя забывать и о кубачинской сторожевой башне. Сооружение отреставрировано, но с учетом изначальной планировки.

Следующая локация — музей при Кубачинском художественном комбинате (закрыт, но его планируют открыть), которому больше сотни лет. Его открыли в 1924 году.

Уникальные изделия, о которых и по сей день мечтают многие музеи мира, — говорит Абакаров. — И четвертая локация — мастер-класс для гостей-туристов по изготовлению ювелирных изделий, а также по вышивке кубачинских казов (традиционный белый платок. — «ВМ»). Можно даже провести фотосессии в кубачинских нарядах.

По словам Рабадана, Дахадаевский район — это более 60 сел, в которых люди сохранили традиционный быт и ремесла.

Есть и заброшенные села — Кала-Корейш и Амузги. Они представляют большую историческую ценность, — объясняет Абакаров. — Населенные пункты расположены на высоте от 600–800 метров до 1900–2100 метров над уровнем моря. Самое высокогорное — Карбучимахи — 2020 метров над уровнем моря.

Тайна кубачинского браслета

Алибег Куртаев — один из тех, кто проводит мастер-классы для гостей села. Ранее работал старшим мастером экспериментального цеха Кубачинского художественного комбината. По его словам, к их семейному ремеслу присоединился его сын.

Делаю практически все из металлов, начиная от украшений, заканчивая какими-то авторскими работами. Стараюсь воплощать различные техники. Чем необычнее и сложнее работа, тем интереснее, — объясняет Алибег.

Однако, по его словам, жителей, занимающихся ремеслами, которыми славится Кубачи — оружейное и ювелирное, — с каждым годом все меньше и меньше. Многие бросают эти профессии, в том числе и потому, что в последние годы ужесточили законодательство, касающееся документооборота, отменили упрощенную систему налогообложения.

И пешие туристы бывают. Я даже был удивлен и польщен тем, что такие группы заинтересовались красотами нашего села. Сказали, что неделю сюда добирались, — отмечает Куртаев. — И с ночевкой остаются. У нас есть гостевой дом, а также гостиница.

Гид-экскурсовод Рабадан Абакаров отмечает, что гостевые дома есть во многих селах района. Многие из домов оформлены в этнодизайне, а возможно, это лишь обычные жилища местных, в которых теперь могут переночевать туристы. Стоимость за сутки варьируется в диапазоне от 500 до 3000 рублей с человека.

Сама автобусная групповая экскурсия по Кубачам в зависимости от ее сложности и наполнения обойдется туристу в сумму от 4000 рублей. Главное — не забыть дорогу назад, иначе навсегда можно остаться «пленником Кавказа» и Кубачей, в частности.

ИСТОРИЯ

Постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 19 апреля 1930 года район переименован в Дахадаевский в честь Махача Дахадаева. Он был ярким общественно-политическим деятелем, большевиком. Помимо района в честь него названа и столица — Махачкала. 18 октября 1930 года районный центр перенесен в Уркарах. Харбук основан в 1396 году. При этом первые упоминания об этом поселении появились в период похода Тимура Хромого на Кавказ.

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