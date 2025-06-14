Названы лучшие города для самостоятельных путешествий

Четыре города Крыма попали в топ-10 мест для одиночного отдыха в июне. Популярность полуострова за год выросла на 15%.

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Пятое место рейтинга от Твил.ру занимает Феодосия, здесь ночь в среднем стоит 1993 рубля, далее идут Алушта (6-е место, 1814 рублей), Ялта (7-е место, 3256 рублей) и Судак (10-е место, 2298 рублей).

Первые места занимают Сочи (3093 рубля), Санкт-Петербург (2886), Анапа (2022) и Москва (2045). Также в списке есть Геленджик (3179) и Ольгинка (2929).

На Сочи приходится 15% одиночных бронирований, на Санкт-Петербург и Анапу — по 9%, на Москву — 6%.

Купаться на пляжах Анапы все еще нельзя. Специалисты продолжают собирать мазут, водолазы за 7,9 тысячи погружений собрали почти 500 тонн опасных отходов.

Ну, а Сочи в этом сезоне считается самым дорогим курортом.