Купальный сезон официально открыли на трех курганских пляжах

Три пляжа в Курганской области получили положительное экспертное заключение. Это означает, что купальный сезон на них официально открыт, отдыхающим на этих водоемах можно купаться и отдыхать в безопасных условиях. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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«Управлением Роспотребнадзора по Курганской области выдано три санитарно-эпидемиологических заключения на зоны рекреации (пляжи): озеро Медвежье Петуховского МО и озеро Горькое Звериноголовский МО — зоны рекреаций санаториев "Озеро Медвежье" и "Сосновая роща" АО "Курганфармация", а также озеро Половинное Половинского МО. По результатам лабораторно-инструментальных исследований, качество воды и песка соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что контролировать места массового отдыха будут весь купальный сезон. Будет производиться и лабораторный контроль качества воды. В самом Кургане купальный сезон официально еще не открыт. Ведомством выдано девять предостережений собственникам пляжей о недопустимости нарушения обязательных требований.

В прошлом году купальный сезон официально стартовал в середине июня, а решение о допуске пляжей принималось после получения санитарно-эпидемиологического заключения. Аналогичная процедура проводится и сейчас — только после положительного заключения Роспотребнадзора пляжи открываются для посещения.