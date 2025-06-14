В Чувашии планируют развить круизный туризм

Республике Чувашия необходимо строительство еще двух причалов для увеличения судозаходов круизных судов. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела реализации проектов в области туризма и индустрии автономного учреждения Чувашской Республики Олег Щербаков.

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«Задействованы все причалы. Мощности порта находятся сейчас, пассажирского порта, на пределе. Нам нужно еще по меньшей мере два причала, чтобы увеличить количество заходов»‎, — сказал он.

По его словам, в прошлом году было совершено 730 судозаходов.

«Мы по круизным экскурсантам отработали порядка 105 тыс. [человек]»‎, — пояснил он.

Ранее глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что возведение причальной стенки (причала) на Волге в городе Мариинский Посад начнется в 2025 году, работы планируется завершить в 2027 году. Расходы на строительство причальных стенок в двух городах республики, Марпосаде и Козловке, оцениваются в 1,5 млрд рублей.

О направлениях туризма

Щербаков отметил, что в регионе делают упор на развитие десяти муниципальных округов, включая столицу республики.

«Упор делается на развитие муниципальных территорий. То есть выбрано 10 муниципальных образований или округов, как они у нас называются, и мы продвигаем именно туризм не только в столице республики, но и в 10 отборных [муниципалитетах]»‎, — сказал он.

Кроме того, он отметил, что этим летом на территории региона откроется второй крупный пятизвездочный отель "Мегаполис". Номерной фонд проекта составит порядка 162 номеров.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что туризм является одним из приоритетных направлений развития региона, поэтому планируется увеличивать туристический поток и развивать инфраструктуру, в том числе с участием бизнеса. По его словам, у республики есть "очень хорошие перспективы" по развитию экскурсионного, речного, промышленного, медицинского, автомобильного и экологического туризма.