Стало известно, когда может появиться высокоскоростной интернет в поездах

Высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах, заявил в интервью ТАСС замминистра транспорта РФ Андрей Никитин в преддверии Петербургского международного экономического форума.

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«Скорее всего, раньше высокоскоростной интернет появится на железных дорогах», — сказал он.

По словам Никитина, поезда менее зависимы от строгих стандартов сертификации и имеют больше возможностей для быстрого внедрения новых технологий.

Ранее в Минтрансе сообщали, что на всем пути высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, в министерстве обсуждали диапазоны и количество вышек связи.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 16 июня в 08:00 мск.