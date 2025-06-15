Стало известно, когда может появиться высокоскоростной интернет в поездах

Высокоскоростной интернет в поездах может появиться раньше, чем в самолетах
Высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах, заявил в интервью ТАСС замминистра транспорта РФ Андрей Никитин в преддверии Петербургского международного экономического форума.
«Скорее всего, раньше высокоскоростной интернет появится на железных дорогах», — сказал он.
По словам Никитина, поезда менее зависимы от строгих стандартов сертификации и имеют больше возможностей для быстрого внедрения новых технологий.
Ранее в Минтрансе сообщали, что на всем пути высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, в министерстве обсуждали диапазоны и количество вышек связи.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".
В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 16 июня в 08:00 мск.