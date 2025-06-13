150 реконструкторов из 12 стран участвуют в фестивале «Времена и эпохи»

В Москву прибыло 150 реконструкторов из 12 стран для участия в историческом фестивале «Времена и эпохи». Многие из специалистов являются известными кураторами музеев, лидерами исторических и тематических клубов.

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Фестиваль «Времена и эпохи» охватывает 10 исторических тем — от древних скифов до Победы в Великой Отечественной войне. Каждая площадка представляет собой самостоятельную историческую сцену, где искусство реконструкции позволяет каждому совершить путешествие во времени.

Одной из самых впечатляющих площадок стала ретроспектива эпохи наполеоновских войн в ландшафтном парке «Митино». Свыше 300 реконструкторов, включая 13 иностранных участников из Франции и Бельгии, на глазах у посетителей создают живую картину той эпохи.

В парке Митино можно встретить одного из самых известных реконструкторов Европы — коллекционера эпохи Наполеона, аукциониста и участника крупнейших исторических выставок Жана-Франсуа Реми-Нериса. Его собрание наполеоники является одним из крупнейших в мире, экспонаты из него находились в музее «Малмезон», а также в Японии и Китае. Он также является кавалеристом и примет участие в реконструкциях сражений на коне.

На этой же площадке выступает и бельгийский театральный режиссер Жером Эрик У Рус, известный постановками Чехова и игрой в «Дяде Ване». В рамках фестиваля он превращает парадные построения и маневры в театрализованное действие, где каждое движение является частью масштабной драмы. Кроме того, из Бельгии в Москву приехала оперная певица Тиффани Дельгустэ.

В рамках фестиваля «Времена и эпохи» в парке «Печатники» жители и гости столицы смогут встретить героев Северо-Восточной Руси XIII века, а также понаблюдать за бытовыми сценами, работой кузнецов, гончаров и ткачей. В парке имени Ю. М. Лужкова продемонстрируют полевые лагеря, ремесленные мастерские, древнерусский порт и арену для турниров времен правления Ярослава Мудрого.