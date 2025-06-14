Россияне изменили свое отношение к летнему отдыху

Россияне стали реже брать отпуск летом, распределяя отпускные периоды равномерно в течение года, сообщает ИА DEITA.RU.

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Аналитики «Роскачества» нашли этому объяснения. Как рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с «Парламентской газетой», причин изменившимся предпочтениям несколько.

Во-первых, распространение гибридного и удалённого формата работы позволяет людям эффективнее планировать личное время и работать не только из родного населённого пункта, но и практически из любой точки мира.

Во-вторых, у россиян развивается «осознанное отношение при распределении финансовых ресурсов». В традиционный отпускной сезон повышается стоимость авиа- и железнодорожных билетов, туристических путёвок, гостиничных услуг. Поэтому больше туристов выбирают для поездок межсезонье. Это касается и семей с детьми, которые перестают ориентироваться при выборе времени отпускной поездки на летние каникулы.

В-третьих, работники стали избегать эмоционального выгорания, поэтому распределяют отпуска равномерно в течение года, чтобы чаще иметь передышки.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, если сотрудник в течение года истратил не все положенные дни отпуска, они переносятся на следующий год. Однако «копить» неиспользованные дни долго не получится: максимальная продолжительность работы без отпусков – два года, затем работодатель обязан отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск принудительно. На денежную компенсацию отпуск целиком тоже не обменивается.

График отпусков на год составляется на предприятии в начале календарного года. Некоторые категории работников имеют приоритетное право на отпуск – они выбирают подходящие для себя даты в первую очередь, отказывать им в отпуске в это время работодатель не имеет права. Такой приоритет – у беременных женщин, несовершеннолетних, усыновителей младенцев в возрасте до трёх месяцев, ветеранов, многодетных родителей (если младшему ребёнку ещё не исполнилось 14 лет), Почётных доноров России, жён военнослужащих и некоторых других категорий сотрудников.