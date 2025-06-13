Составлен рейтинг самых дорогих российских курортов

Сочи возглавил список самых дорогих направлений для летнего отдыха внутри страны. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост соствил порядка 13-14%.

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В июне за размещение в отеле категории 3 звезды для двоих обойдется порядка 9 тыс. В июле и августе ожидается рост до 11 тысяч и 13 тысяч соответственно. В результате за десятидневный тур в июне придется заплатить порядка 90 тысяч рублей.

Стоимость проезда до Сочи также выросла. Если в июне перелет из Москвы в Сочи будет стоить 20 тысяч рублей на человека, то в августе – 25 тыс рублей.

В результате семья из трех человек заплатит за отдых с учетом проезда порядка 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи в этом году забронировано на 40% меньше туров, предусматривающих отдых с детьми. А эксперты отметили, что чаще всего на семейный отдых отправляются в уже привычные курортные регионы на юге России.