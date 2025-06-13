В России изменился спрос на семейный отдых с детьми

Россияне в этом году реже планируют семейный отдых с детьми. При этом снижение спроса отмечено по всем популярным направлениям.

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Например, в Сочи в этом году забронировано на 40% меньше туров, предусматривающих отдых с детьми. Доля Ростова-на-Дону уменьшилась на 50%, Краснодара - на 19%. Такие данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Занимавшая в прошлом году пятое место среди самых популярных направлений для организации детского отдыха Анапа в этом году не попала даже в десятку лидеров. Также не вошел в топ Геленджик.

Среди семей, которые все же решили провести отпуск с детьми, самым популярным городом стал Санкт-Петербург. На Северную столицу пришлось 18,1% от всех бронирований отелей внутри страны. За год интерес к городу вырос почти вдвое. Москва набрала 14,3%, Адлер 4,8%. Отмечается, что на южном курорте будет отдыхать на 54% меньше путешественников с детьми.

Кроме того, Казань (3,4%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,7%).

Между тем, ранее сообщалось, что Сочи лидирует в списке направлений, где россияне планируют провести семейный отдых в июне. Сообщается, что регион набрал 16% бронирований.

А эксперты отметили, что чаще всего на семейный отдых отправляются в уже привычные курортные регионы на юге России.