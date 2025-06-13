Названы самые лучшие санатории России

Санатории и курорт Алтайского края выиграли во всероссийском конкурсе на звание лучших здравниц.

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Так, лидером конкурса признали санатории «Россия», «Катунь» и «Белокуриха». В отдельных номинациях награды получили отель «Беловодье» и санаторий «Алтайский замок».

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Кроме того, лучшим курортом признали Белокуриху.

Томенко напомнил, что Алтайский край ведет целенаправленную работу по развитию сферы туризма, активно используя федеральные программы.

В этом году регион прошел отбор проектов по строительству модульных отелей. В результате будут построены три отеля в Алтайском районе, два из которых расположены в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

Общий объём финансирования составил 67,5 млн рублей.

Ранее владельцы гостевых домов в Абхазии признались, почему не любят русских туристов. А россияне пожаловались на антисанитарию и заполненные пляжи в Абхазии.