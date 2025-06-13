Эксперт сообщил, как изменится турпоток в Самарскую область в 2025 году

Туристический поток в Самарскую область в 2025 году вырастет до 2,2 млн человек, что на 300 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила ТАСС министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

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«Согласно данным, туристический поток в регион за 2024 год составил 1,9 млн туристов. Конечно, мы ожидаем прирост. Внутренний туризм развивается, не стоит на месте. В этом году ожидаем, что цифра вырастет примерно до 2 млн 100-200 тыс. туристов в год», — сказала она.

По ее словам, доля иностранных туристов от общего турпотока составляет порядка 12%.

«Вчера подписали лицензионное соглашение по использованию бренда Discovery Russia, которое нацелено на развитие въездного туризма с точки зрения иностранного путешественника. Работаем в этом направлении, будем наращивать темпы», — добавила она.

Она отметила, что в Тольятти в этом году запланировано открытие трех крупных гостиниц, номерной фонд которых составит порядка 270 номеров.

Кроме того, она добавила, что осенью на территории Самары пройдет Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", регион готовится разместить порядка 3 тыс. гостей.

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал, что туристический потенциал Самарской области не раскрыт, регион могли бы посещать в пять раз больше гостей. Он отмечал, что задача исправить ситуацию поставлена к 2036 году, когда Самара отметит 450-летие. По его мнению, акцент необходимо сделать на создании "цивилизованного рынка водных перевозок" по рекам Волга и Самара, в том числе наладить круизное сообщение между городами.