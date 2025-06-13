Бум санаторного отдыха в России: где стоит отдохнуть этим летом

Санатории в России становятся все более популярным видом отдыха. С одной стороны, грязевые ванны и душ Шарко вместо all inclusive стали выбирать туристы 30-40 лет. С другой - количество потребителей растет также за счет реабилитации участников СВО. На что обращать внимание при выборе санатория, рассказали "Российской газете" эксперты.

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По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 годах число потребителей санаторно-курортных услуг в России выросло на 84%: с 3,9 до 7,2 миллиона человек. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, прирост объема бронирований в зависимости от компании варьируется от 30 до 150%. Глубина продаж санаторных путевок доходит до ноября 2025 года. В самых популярных местах и цена выросла до 30%.

В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья рекомендуют выбор санатория начинать не со стоимости поездки, а с определения: какой уровень комфорта вас устроит.

«Многие санатории сейчас имеют звездность, сориентироваться стало проще, да и по фото и качеству сайта вы без труда оцените уровень. Чаще всего уровень цены как раз задается уровнем комфорта, и можно легко понять, что вам доступно. Кроме того, если вы далее будете выбирать какой-то конкретный курортный регион или подбирать санаторий по лечебному профилю, то вы обнаружите, что в курортном регионе вы можете найти множество санаториев с похожими лечебными программами, но отличающиеся по уровню комфорта», — рассказал "Российской газете" медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор АО "Санаторий "Родник" (г. Анапа) Владимир Кузьменко рекомендует при поиске санатория для отдыха и лечения использовать популярные онлайн-сервисы, такие как "Яндекс Путешествия", "Островок", "Броневик" или "Санаторий.ру", а также просто ввести запрос в поисковике - это позволит сравнить варианты и подобрать подходящий.

«При выборе важно внимательно изучать фотографии: обращайте внимание на состояние номерного фонда, оснащение медкабинетов и обустройство территории - это поможет составить первое впечатление о качестве услуг. Обязательными составляющими санаторно-курортной путевки являются проживание, питание и базовый лечебный курс, но важно уточнять, какие именно процедуры и консультации специалистов включены, а какие предлагаются за дополнительную плату», — рассказывает Кузьменко.

Для получения наибольшего эффекта от санаторно-курортного лечения желательно купить путевку продолжительностью более 12 (а лучше 14 дней), рассказывает Данилов. Цены на санатории могут значительно различаться, и это зависит от нескольких факторов: уровня учреждения (например, его "звездности"), расположения (курортная зона или менее популярное направление), объема медицинских услуг, типа питания (шведский стол или индивидуальное меню), а также инфраструктуры - наличия бассейнов, спортплощадок или развлекательных программ, говорит Кузьменко.

По словам Данилова, санатории до двух звезд включительно (экономсегмент) предложат комплекс услуг, включающий проживание, трехразовое питание и лечение, примерно за 4-6 тыс. рублей в сутки за одного человека. Стандарт три звезды стоит 5-8 тыс. Средний комфортный уровень 4* - 9-16 тыс. (в зависимости от региона и сезона). Стоимость в санатории премиум, уровня пять звезд, уже выше, а иногда значительно выше, рассказывает он.

«Что касается комфорта и медицинского оснащения, то оба аспекта влияют на стоимость. Некоторые санатории делают акцент на современные лечебные процедуры и высокотехнологичное оборудование, другие - на повышенный уровень сервиса и разнообразное питание», — говорит Кузьменко.

В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья в первую очередь рекомендуют поискать санатории в своем регионе - практически везде по стране можно подобрать санаторий (только в трех регионах РФ их нет).

«Если вы решили поехать за впечатлениями в далекие от вас курортные регионы, мы советуем выбирать и по географическим особенностям региона (климат, ландшафт), и по заболеванию, лечением которого вы бы хотели заняться. Можно выбрать санатории у моря - Краснодарский край, Крым, Калининградская область, можно обратить внимание на курорты предгорий - Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край, Кабардино-Балкарию, или поехать в Башкортостан или Татарстан, Тюменскую или Новосибирскую область, или, наоборот, в санатории областей, окружающих Московскую область, - в Ивановскую, Ярославскую, Владимирскую, Калужскую и другие», — рассказывает Данилов.

Он уточняет, что при окончательном выборе конкретного санатория наиболее важным фактором будет то, какие природные лечебные факторы (минеральная вода, грязи, климат, измененные воздушные смеси) используют в нем для лечения, потому что от этого будет зависеть, по каким медицинским профилям работает санаторий, при каких заболеваниях можно получить врачебный эффект. Первичную информацию, отмечает эксперт, об этом можно получить на сайтах здравниц, а затем обязательно обратиться для уточнения выбора по телефону в самом санатории.

Конкретно

За какие услуги санатория можно вернуть деньги

Налоговый вычет за отдых в санатории можно получить только за медобслуживание. Билеты, трансфер, проживание, питание, экскурсии в налоговый вычет не входят. Вы имеете право вернуть до 13% от стоимости медуслуг, но не более установленного лимита и НДФЛ (150 тыс. рублей), удержанного с дохода за год. Вид медуслуг не важен - это может быть диагностика, профилактика, реабилитация, процедуры, массажи и т.д. Вернуть деньги можно не только за себя, но и за детей до 18 лет (или до 24, если это студент очной формы обучения), а также за супруга и родителей. Важно, чтобы вы платили НДФЛ по ставке 13-22% и были налоговым резидентом России.

Необходимые документы:

декларация по форме 3-НДФЛ;

справка о годовых доходах по форме 2-НДФЛ;

платежные документы, подтверждающие оплату в санатории;

договор с санаторием на оказание медуслуг с выделением суммы на лечение;

справка об оплате медуслуг, которую вам выдадут в санатории;

копия лицензии санатория на оказание медуслуг;

копия документов, подтверждающих родство, если вы хотите получить возврат за детей, родителей или супруга(-у).

Важно

Три условия получения выплаты

Путевка оплачена на личные средства.

Санаторий находится в России.

У принимающей организации должна быть лицензия на оказание медицинских услуг.

Вычет оформляется не позднее трех лет с момента оплаты, но после окончания года, в котором у вас были расходы. Если вы отдыхали и лечились в санатории в 2023 г., то с 2024 года до конца 2026 года нужно подать заявление в налоговую на получение выплаты.