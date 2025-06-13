Стало известно о числе бронирований на курортах Черноморского побережья

Курорты черноморского побережья Краснодарского края оказались забронированы на лето в среднем на 60%, глубина бронирования достигает 4 месяцев. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

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«В этом году летом гостей встретят 10,8 тысяч средств размещения общей вместимостью 247 тысяч номеров (емкость 594 тыс. мест). Фактически сегодня каждый шестой гостиничный номер в России находится именно в Краснодарском крае. Глубина бронирования на сегодняшний день достигает 4 месяцев. На лето уже забронировано 60% номерного фонда Черноморского побережья. Организация курортного сезона на привычном для нас высоком уровне - это масштабная многоотраслевая работа, которая идет круглый год, и в которой заняты практически все муниципальные образования, органы власти и ведомства», — сообщил Руппель.

Он добавил, что регион продолжает наращивать номерной фонд гостиниц и отелей: только с начала года в Краснодарском крае открыты 12 новых объектов вместимостью 900 номеров, до конца года откроются еще 25, это позволит увеличить общую емкость еще более чем на 2 тыс. номеров. По его словам, за пять лет в Краснодарском крае в полтора раза увеличилось количество гостиниц и отелей категории 4 и 5 звезд - до 354 объектов. В стадии реализации в курортной отрасли находятся 65 инвестиционных соглашений с общим объемом почти 743 млрд рублей, что позволит к 2030 году создать еще более 50 тыс. номеров в гостиницах и отелях увеличить турпоток в регион более чем на 5 млн человек в год.

Руппель отметил, что с начала года Краснодарский край уже посетили более 4 млн туристов, что выше показателей прошлого года на 3,5%.

Курортный сезон в регионе в этом году проходит в условиях последствий ЧС, связанной с крушением танкеров у Керченского пролива. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых. Местные курорты приняли по итогам 2024 года 20,1 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем для региона.

Диверсификация турпродукта

В регионе успешно применяют практику диверсификации турпродукта и разведения потоков отдыхающих на курортах, отметил Руппель. Так, например, в этом году работают более 730 объектов турпоказа - от этнографического и природного - до промышленного и аграрного туризма.

«Активно развиваем эногастрономическое направление. За десять лет число виноделен, которые принимают гостей, выросло в 6 раз, в этом году туристов будут принимать более 30 объектов. При этом половина из них расположена в Анапе и Темрюкском районе. За последние 2 года количество туристов на винодельнях увеличилось в 2 раза, в этом году рассчитываем принять не менее 1 млн человек. В начале сентября планируем провести в Абрау-Дюрсо нашу уже традиционную Черноморскую винную неделю, которая каждый год собирает десятки тысяч гостей», — сказал Руппель.

Он добавил, что к сезону благоустроили более 30 новых туристических маршрутов, с их учетом в общей сложности теперь в регионе доступны 291 маршрут: 231 пеших, 18 велосипедных, 9 конных, 16 водных, 12 автомобильных и 5 мото-маршрутов. Кроме того, туристам доступны 211 экскурсионных маршрутов различной направленности, в том числе 53 патриотических.