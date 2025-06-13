Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»: программа, как добраться

XII военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» состоится 14 июня 2025 года в живописном уголке Новосибирской области — деревне Большой Оёш (Колыванский район). В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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BFM-Новосибирск публикует подробную программу фестиваля, рассказывает, как туда добраться на машине и без машины, а также напоминает важные организационные моменты.

Что ждет гостей в 2025 году

Помимо традиционных активностей — исторических лагерей реконструкторов, интерактивных мастер-классов, турниров и концертов на главной сцене — организаторы подготовили масштабную программу с участием военно-патриотических клубов и специальные мероприятия для молодежи.

10 исторических эпох на одной площадке:

Античность. Раннее и Высокое средневековье. Эпоха Ренессанса. Русь XIII–XV веков. Становление императорской Японии. Покорение Сибири и Петровская эпоха. Отечественная война 1812 года. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Локальные конфликты XX века.

Программа фестиваля (ключевые события)

11:00 — Торжественное открытие, парад участников и техники.

12:00 — Реконструкция боя Афганской кампании («Западня», весна 1980 года).

13:00 — Показательные выступления ветеранов СВО и спецназа («СВОи: работает СПЕЦНАЗ!»).

13:30— Большой рыцарский турнир пеших латников.

17:00 — Реконструкция боя Великой Отечественной войны («На подступах к Кёнигсбергу», весна 1945 года).

Дополнительные активности:

Площадки военно-патриотических клубов.

Выставка военной и ретро-техники (более 20 единиц).

Экспозиция «Сибирские дивизии» от Государственного архива Новосибирской области.

Интерактивные зоны по военно-полевой медицине разных эпох.

Ярмарки ремесел («Ремесленная слобода»), тиры, аттракционы.

Как добраться

На автомобиле: по Колыванскому шоссе (около 50 км от Новосибирска). Координаты: 55.289224, 82.716647.

по Колыванскому шоссе (около 50 км от Новосибирска). Координаты: 55.289224, 82.716647. На общественном транспорте: маршрутка № 328 (от площади Калинина до р. п. Колывань) и автобус № 224 (от вокзала Новосибирск-Главный до р. п. Колывань). Расписание можно посмотреть здесь.

маршрутка № 328 (от площади Калинина до р. п. Колывань) и автобус № 224 (от вокзала Новосибирск-Главный до р. п. Колывань). Расписание можно посмотреть здесь. Автобусный трансфер «Олимпии Райзен Сибирь» из двух точек: 1. Ул. Гоголя, 3 (отправление в 10:00, обратно — в 19:00). 2. Академгородок (Ильича, 10) — отправление в 09:00, обратно в 19:00).

Цены можно уточнить на сайте турфирмы.

Вход на фестиваль «Сибирский огонь» бесплатный для всех гостей. Предварительная регистрация нужна только участникам (реконструкторам).

Важно: 14 июня в Новосибирской области будет солнечная и жаркая погода. Для посещения фестиваля под открытым небом рекомендуется надеть подходящую одежду, удобную обувь, взять головной убор (особенно для детей), солнезащитные очки, репеллент, небольшой запас воды. Организаторы сообщают, что на фестивале будет бесплатная питьевая вода – в цистернах «Горводоканала». На фестивале будет работать полевая кухня. В торговых рядах ярмарки будут продаваться еда и напитки.

Всех участников предупреждают о строжайшем запрете на фестивале БПЛА.

Почему стоит посетить «Сибирский огонь»

«Сибирский огонь» — один из крупнейших военно-исторических фестивалей России, проводящийся с 2012 года в деревне Большой Оёш под Новосибирском. Он входит в ТОП-20 лучших событий страны по версии EventsInRussia и ежегодно привлекает десятки тысяч зрителей.

Здесь можно буквально прикоснуться к истории, пообщаться с реконструкторами и увидеть уникальные экспонаты военной техники. Фестиваль подходит для семейного отдыха: для детей организованы специальные игровые зоны и мастер-классы.

За обновлениями программы и актуальными объявлениями организаторов можно следить здесь.