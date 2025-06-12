За счет чего могут вырасти доходы туротрасли РФ

Ежегодная прибыль туристической отрасли РФ может вырасти на 124 млрд руб. за счет роста производительности труда, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в ходе Международного туристического форума "Путешествуй!"

"Если мы повысим эффективность предприятий туристической сферы, чей уровень производительности ниже среднего, то прибыль отрасли вырастет на 124 млрд руб. в год. Представьте, какой можно высвободить ресурс для дальнейшего инфраструктурного развития, для повышения доходности, снижения сроков окупаемости новых инвестиций", - сказал Вахруков, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития.

Замминистра представил участникам тематической сессии отраслевую программу повышения производительности труда. Он отметил, что необходимость повышения производительности труда наблюдается практически во всех отраслях национальной экономики.

Сфера туризма и гостеприимства была включена в федеральный проект "Производительность труда" в 2024 году. Первыми участниками стали предприятия Краснодарского края. Министр экономики региона Алексей Юртаев рассказал, что средняя производительность труда в крупных гостиницах составляет 4,42 млн рублей на одного сотрудника, и лишь 24 крупных отеля в стране достигают этих показателей. Недополученная добавленная стоимость только по этой категории гостиниц оценивается в 19 млрд рублей, а в санаторном секторе - 20 млрд рублей.

Всего порядка 500 компаний российской туротрасли смогут вступить в федеральный проект "Производительность труда". Участие в нем доступно для компаний с выручкой от 180 млн рублей, пояснили в министерстве.