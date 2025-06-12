В Тюменской области рассказали о развитии туризма в регионе

В Департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области рассказали о приоритетах развития туризма в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Мы определили два приоритета. Первый — мощное историческое наследие Сибири», — заявила глава департамента Мария Трофимова на столичной выставке-форуме «Путешествуй!».

По словам чиновницы, вторым приоритетом развития туристической отрасли в регионе станет древнее, законсервированное в недрах Западно-Сибирское море.

Ранее сообщалось, что в Находке Приморского края начались работы по обустройству нового экологического маршрута под названием «Тропа осьминога».