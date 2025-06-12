Матвиенко рассказала регионам, как использовать турналог

Опыт Кавминвод и, в частности, опыт Кисловодска по расходованию средств туристического сбора — пример для других регионов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставропольский край.

При осмотре социальных объектов в Кисловодске Матвиенко и глава города-курорта Евгений Моисеев обсудили возможности использования средств курортного сбора, сообщается на сайте Совфеда.

Как рассказал Моисеев, собранные средства идут на развитие инфраструктуры и решение точечных вопросов. На улицах курорта размещены специальные таблички, информирующие о том, что гости Кисловодска способствовали улучшению городской среды.

Матвиенко поблагодарила губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и мэра Кисловодска за системную и правильную работу в этой сфере.

«Сбор должен быть умеренным. И люди будут активно платить. Они видят, что деньги идут на улучшение инфраструктуры, условий отдыха», — сказала спикер СФ, призвав руководство других регионов следовать опыту и примеру Кисловодска.

Напомним, что с января 2025 года в России начал действовать туристический налог, придя на смену курортному сбору. При этом муниципальные власти могут самостоятельно вводить этот налог и определять размеры ставок по нему. Плательщиками налога выступают предприниматели или физические лица, предоставляющие средства размещения для туристов. В 2025 году максимальная ставка установлена на уровне 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Затем предельная ставка будет расти на 1% в год, пока не достигнет 5% в 2029 году. Средства турналога, поступающие в бюджет, направляются на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры.