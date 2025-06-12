Почему авиакомпаниям хотят запретить выставлять свои нормы для ручной клади

Перевозчики пользуются «пробелом» в законодательстве, где не прописаны габариты багажа.

Предлагаемый законопроект защитит права пассажиров в этом вопросе. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился член Совета Федерации РФ, автор документа Айрат Гибатдинов.

«Норма провоза ручной клади обычно до 8-10 килограмм, а вот именно какие габариты, это нигде не прописано. И вот этим пробелом законодательным, к большому сожалению, некоторые авиаперевозчики пользуются. Если этот законопроект поддержат коллеги из Государственной Думы, Совета Федерации, то я думаю, что этот пробел будет устранён и права пассажиров будут дополнительно защищены. Есть общепринятые нормы — 5-10 кг ручной клади, если у тебя вот это входит, ты спокойно проезжаешь. Если масса превышает, будь добр, сдай багаж. Речь не идёт об установлении единых размеров, речь идёт о запрете выставлять дополнительные требования авиакомпании к пассажирам».

По мнению Гибатдинова, реализация проекта «не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади».