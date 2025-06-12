Чем иностранцев привлекает медицинский туризм в России

Точной статистики по медицинскому туризму в России не ведется. Минздрав говорит о миллионах получивших помощь иностранцев. Но подавляющее большинство приезжают в Россию работать, а не лечиться, и к врачам попадают случайно. Лечебный туризм включает в себя и отдых в санаториях, что добавляет статистической путаницы. Поэтому назвать число настоящих медицинских туристов можно лишь приблизительно — это сотни тысяч человек ежегодно. И львиная доля их лечится в клиниках Москвы и СанктПетербурга. 75 процентов — граждане бывших советских республик, где уровень здравоохранения невысок. Для многих из них, не имеющих значительных сбережений, поездка в Россию является единственной возможностью получить высококачественную медицинскую помощь. Но приезжают и граждане развитых стран, в том числе Европы и США.

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Чем же привлекают их российские клиники? В первую очередь — оптимальным соотношением «цена–качество»: и лечение на должном уровне, и его стоимость адекватна. К примеру, в США рутинная, необходимая многим операция аорто-коронарного шунтирования стоит минимум 120 тысяч долларов, а в России — от 5000. У нас в разы дешевле стереотаксическая радиотерапия, протезирование коленного и тазобедренного суставов, замена хрусталика. Также иностранцы охотно едут в наши клиники стоматологии, репродукции, эстетической медицины. По данным того же Министерства здравоохранения, лечебный туризм ежегодно приносит около миллиарда долларов прибыли.

Этого, однако, совершенно недостаточно. Вклад медицинского туризма в российский ВВП в десятки раз меньше, чем, скажем, в Турции и Малайзии, которые начали развивать его едва ли не с нуля. Как же сделать нашу медицину более привлекательной для гостей из-за рубежа?

Нужно всячески развивать маркетинг, которому до недавнего времени почти не уделяли внимания. В России мало клиник, имеющих международные сертификаты, — помимо лечения, необходимо обеспечить комфорт пребывания и добиться включения в интернациональные рейтинги. Сейчас в цене комплексный продукт, куда входит транспорт, жилье и, если требуется, переводчик. Очень важно, чтобы контактирующий с больными персонал владел английским языком. Больные должны иметь возможность постоянной связи с клиникой. Для них хорошо бы увеличить срок действия электронной визы — 16 дней иногда оказывается недостаточно. И, разумеется, необходимое условие для развития медицинского туризма — открытые границы между странами, прямые перелеты и восстановление системы свободных денежных переводов.

Порой приходится слышать, что «понаехавшие» лечиться отбирают места у больных россиян. Что в стране и так не хватает врачей, аппаратуры, центров реабилитации, которые должны работать на благо местных жителей. Но ведь иностранцы оплачивают лечение по коммерческим тарифам и тем самым способствуют развитию клиник. Появляется возможность строить новые корпуса, улучшать материальную базу, учить специалистов. Эти деньги в конечном итоге вкладываются в российское здравоохранение. К тому же стимулируются сопряженные отрасли — транспорт, торговля, гостиничный бизнес, фармацевтика. Ну и, наконец, развитый медтуризм — это вопрос престижа. Чем больше людей получат в России качественную медицинскую помощь, тем больше в мире будут уважать нашу страну.