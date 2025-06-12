Сколько туристов планируют принять в Геленджике

Геленджик пользуется повышенной популярностью у россиян. Несмотря на то, что курортный сезон официально открылся совсем недавно, местные пляжи уже переполнены.

Геленджик продолжает наращивать турпоток. Несмотря на то, что официально курортный сезон только открылся, местные пляжи уже превратились в многослойные «муравейники».

По словам главы города Алексея Богодистова, к 30 мая на курорте уже отдохнули более 665 тыс. человек.

В результате к началу июня рост турпотока составляет около 10%. за год Геленджик планирует принять 4,7 млн туристов, для которых в этом году орткрыли три новых пляжа.

Всего для туристов будут доступны 74 пляжных территории.

Ранее россиянка рассказала, что осталась недовольна дорогим отдыхом на Кубе по системе «всё включено». Напомним, что Бурятия вошла в число лучших бюджетных направлений для туризма в России.