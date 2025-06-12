К вулканам и китам: самые красивые маршруты для пеших походов по России

В России растет популярность пешего туризма — число желающих заняться трекингом увеличивается на 10–15 процентов ежегодно. В связи с этим спрос на палатки вырос на 40 процентов, а на туристические коврики — на 60 процентов. Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова назвала в беседе с «Вечерней Москвой» самые интересные варианты маршрутов.

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Россия занимает большую часть Евразийского континента. Разгуляться тут есть где в прямом и переносном смыслах. Некоторые наши регионы отличаются уникальными природными экосистемами, аналогов которым нет нигде. И конечно, в таких местах полно пешеходных троп. Даже сохранились туристические маршруты с присвоенными еще во времена СССР номерами. Например, легендарная «тридцатка» через горы к морю. Маршрут «тридцатки» пролегает через Кавказский заповедник: Большую Азишскую пещеру, плато Лагонаки, гора Оштен, приют Фишт, гору Фишт, Черное море.

Цены на пешие туры

Стоимость пеших туров по России варьируется в зависимости от географии, логистики и уровня комфорта. Хайкинг (короткие пешие походы без физических перегрузок) на весь день с питанием и активностями вблизи крупных городов обойдутся в среднем от 2 до 5 тысяч рублей. Такой формат особенно популярен среди новичков. Походы выходного дня с ночевкой, снаряжением и питанием чаще всего стоят от 6 до 12 тысяч.

Многодневные маршруты по горам Алтая, Кавказа, Урала или Хибин стоят дороже, особенно если в программе предусмотрены переезды, проживание в турприютах или на турбазах, а также участие профессиональных гидов. Так, недельное путешествие по Кавказу с проживанием и питанием может обойтись в 45–50 тысяч рублей. Поход к подножию Белухи на Алтае с вьючными лошадьми оценивается примерно в 60 тысяч. Более бюджетные варианты, например палаточные походы по Южному Уралу, стартуют от 11 тысяч за 3–4 дня.

Экспедиционные туры в труднодоступные регионы, такие как плато Путорана или Дальний Восток, дороже — до 150 тысяч рублей и выше. Цена формируется за счет сложной логистики и необходимости сопровождения. В целом, чем дальше регион и выше уровень комфорта, тем выше и стоимость путешествия.

Самые живописные маршруты

Всей семьей

Валдай расположен у трассы М10 (Москва — Санкт-Петербург), что делает его удобным для поездки на личном транспорте. Время в пути от Москвы — около 5 часов. Пеший маршрут по Большой Валдайской тропе стал одним из комфортных вариантов активного отдыха для всей семьи. Туристы проходят по хвойным лесам и берегам озер Валдайской возвышенности, поднимаются на гору Рыжоха. В дороге узнают местные легенды, учатся разводить костер, варить походный суп.

Обходим Байкал

На Байкале популярна Большая Байкальская тропа — маршрут вдоль берега озера, скал и кедровых лесов. Идея создания тропы вдоль всего берега Байкала появилась еще в 70-е годы XX века. Сейчас Большая Байкальская тропа — это пешеходный маршрут протяженностью более 600 километров вдоль западного побережья.

На север

Север притягивает своей суровой красотой: на Кольском полуострове организуют экспедиции по Хибинскому кругу, а в Забайкалье отправляются в тур-разведку по Чарским пескам — настоящей пустыне среди тайги. На Колыме туристы добираются до озера Джека Лондона, поднимаются на пик Абориген и отдыхают у озера Танцующих Хариусов.

К вулканам и китам

На Камчатке туристы ходят по Налычевской долине, поднимаются на вулканы, купаются в горячих источниках и наблюдают за медведями и китами.

Марсианские пейзажи

Еще один маршрут — Романцевские горы (Кондуки) в Тульской области — популярен среди любителей необычных ландшафтов. Добраться от Москвы сюда можно примерно за 3–4 часа. Природный объект сформирован в результате промышленной разработки, представляет собой цепь возвышенностей, окруженных лазурными озерами.

Как подготовиться:

Пешие путешествия требуют определенной подготовки и ответственности.

Туристы должны быть готовы к физическим нагрузкам, смене погоды и отсутствию привычных удобств.

Безопасность — в приоритете. Многие маршруты проходят в труднодоступных местах, где мобильная связь нестабильна или вовсе отсутствует. Поэтому важно строго соблюдать инструкции, не отставать от группы, сообщать об изменении самочувствия.

Экологическая составляющая — важнейшая: мусор путешественники уносят с собой, костры тщательно тушат, к природе и памятникам истории относятся бережно.

Походный быт тоже становится частью приключения. Туристы участвуют в организации лагеря, помогают готовить пищу, разжигают костры и устраивают вечерние посиделки.

Что с собой взять:

В пеший поход стоит взять с собой рюкзак (40–60 литров), треккинговые ботинки, термобелье, утепляющий слой, непромокаемую куртку и штаны, налобный фонарик, аптечку, компас, еду (сублиматы, орехи), а также личные вещи, такие как паспорт, деньги, средства личной гигиены и солнцезащитный крем. Не забудьте герметичные упаковки для сохранения сухости документов и головной убор от солнца.

Часто туроператоры в организованных пеших походах выдают самое необходимое: палатки, коврики, спальники, иногда даже рюкзаки — это очень хорошая экономия для туриста.

Личное снаряжение должно весить 10–15 кило и занимать около 2/3 объема рюкзака, так как вам нужно будет нести еще еду и общее оборудование.

Лето — время пикников, длинных прогулок и долгожданных поездок на дачу. Для многих владельцев собак это еще и возможность провести время с четвероногим другом на свежем воздухе. Однако отдых за городом таит немало рисков: от клещей до побегов и отравлений. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно подготовиться и безопасно провести выходные на природе с питомцем.