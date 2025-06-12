Пассажиры самолета застряли в аэропорту на 14 часов и устроили забастовку

Пассажиры самолета российской авиакомпании «Азимут» застряли в аэропорту Внуково на 14 часов и устроили сидячую забастовку в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что борт должен был вылететь в Тбилиси в 23:45 11 июня. Сначала вылет несколько раз переносили, а затем отложили из-за атаки беспилотников. При этом каждый раз пассажиров звали на посадку и лишь после этого сообщали о невозможности полета.

Через шесть часов ожидания лайнер все-таки покинул Москву, но на подлете к Грузии развернулся и вместо посадки в ближайшем аэропорту отправился обратно во Внуково. Спустя еще несколько часов путешественников вновь пригласили на борт, однако в очередной раз посадка прошла зря — рейс снова отложили. Недовольные клиенты компании решили отказаться покидать самолет, но их вывели сотрудники службы безопасности.

«Азимут» не смог объяснить, в чем причина отмены рейса, но выдал всем пассажирам ваучеры на 500 рублей. Некоторые путешественники купили билеты на рейсы других авиакомпаний до Грузии, поскольку уже не могли ждать.