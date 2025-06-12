Чем привлекают туристов Ключи и Суксун в Прикамье

В этом году майские праздники моя семья решила посвятить здоровью. Село Ключи в долине реки Иргины - место тихое, живописное, со своей историей. Еще 200 лет назад врач Суксунских заводов Александр Щербаков обнаружил, что здешние минеральные источники и ил в пруду весьма полезны.

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Когда восторг от приема ванн, грязей и массажа слегка утих, мы решили изучить достопримечательности. Оказалось, по соседству, в рабочем поселке Суксун, находится памятник самовару, причем изготавливать главный символ русского чаепития здесь начали раньше, чем в Туле. Музей самоварного промысла, открытый всего 2,5 года назад, уже посетили свыше 5000 человек.

Владелец коллекции Александр Попов оказался нашим земляком: он закрыл бизнес в Екатеринбурге и перебрался в Суксун. Самовары собирает больше 10 лет, в музее представлено 100 с лишним экземпляров, в том числе 83 - с местной пропиской. В мастерской хозяин своими руками восстанавливает раритеты, которые ищет по всему миру.

- Первое упоминание о медных луженых суксунских самоварах датируется 1745 годом, причем речь идет о продаже, то есть сделали их раньше, возможно, лет на пять-десять. А в Туле братья Лисицыны запустили производство в 1776-м. Но имейте в виду: что суксунский, что иргинский не были самоварами в современном понимании, скорее это кухни-котлы на треноге, в которых готовили жидкую пищу, - объясняет Александр. - Лишь с конца XVIII века формы сосуда принимают привычный вид.

По мнению Попова, продукция туляков более известна, поскольку они сразу поставили выпуск на поток. При больших объемах себестоимость посуды дешевле, Демидовы же считали ее побочным производством. Изготовлением самоваров занимались приписные крестьяне Суксунского завода, получившие после 1861 года право создавать "заведения". За 20 лет в поселке открыли 53 мастерские, зачастую семейные, в каждой трудились 5-10 человек, в ученики брали с 10 лет.

- Имя умельца или фабрику определяют по клейму. Обычно их три: на кране, крышке и на тулове, иногда даже внутри корпуса. Не исключены и подделки, - рассказывает экскурсовод Римма Григорьевна.

Поддон, шейка, поддувало, тулово, конфорка, шишки, гвозди - это не набор случайных слов, а детали самовара. К примеру, шейкой называли узкую нижнюю часть, гвоздями - крепеж. У изделия любого размера и формы, хоть банко-, хоть рюмко-, хоть вазообразного, крышки всегда одного диаметра. А вот каждый верток, или ключ, индивидуален, подходит лишь к родному тулову.

Самый древний образец в коллекции - с горизонтальным ключом, самый необычный - походный квадратный, говорят, вода в нем закипает медленнее, чем в круглом, из-за законов физики. Есть двухлитровый самовар-кофейник со скошенной трубой и маленький самоварчик-игрушка. В Суксуне долго не было постоянного электричества, но работала ручная динамо-машина, позволяющая выполнять никелирование. Все "водогреи" делали вручную, абсолютно одинаковых нет - этим они отличались от своих собратьев.

- Формы вытачивали из дерева, одной хватало на 4-5 штук, она постепенно изнашивалась, поэтому изделие получалось то чуть уже, то чуть ниже, контрольную приемку-то еще не придумали, - шутит Александр Попов. - Почти 20 лет суксунские кустари выпускали классические модели, что-то более интересное стали придумывать, когда на одной из выставок им "поставили на вид". Продавать товар везли на Ирбитскую, Мензелинскую, Нижегородскую ярмарки, а также в большие города - Пермь, Екатеринбург, Вятку.

Самый ходовой вариант, пятилитровый, стоил 8 рублей, крупные, на 9-12 литров, предлагали за 18-20 рублей. Для сравнения: килограмм говядины тогда продавали за 30-35 копеек. Беднякам явно не по карману, но и предметом роскоши самовар вряд ли был, считает коллекционер, те же ремесленники могли на него накопить. Впрочем, это имело смысл лишь в большой семье, для двух-трех человек удобнее использовать чайник.