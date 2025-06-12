Турэксперт назвала пять ферм с необычными животными недалеко от Москвы

Российские фермеры содержат не только кур и коз. Недалеко от Москвы можно посмотреть на крокодилов, обнять альпаку и даже почесать за ушком пятнистого оленя. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, где можно посмотреть на необычных животных.

"Ферма Альпак"

На ферме в подмосковном Щелкове живут не только альпаки, но и ламы, страусы эму и ручные еноты. Все животные контактные, привыкли к людям, легко позволяют себя кормить и обнимать. Оплатив входной билет, можно находиться на ферме хоть целый день с 09:00 до 19:00. В стоимость уже включены экскурсии (проводятся ежедневно каждые 20 минут), горячие напитки и сладости. Здесь же получится устроить пикник. Кормить животных можно, но только специальной едой, приобретенной на ферме.

Как добраться: от метро "Щелковская" на автобусе № 362 до остановки "Никифорово" (30–40 минут в пути), оттуда пешком или на такси до фермы (чуть больше двух километров). Другой вариант – на электричке от Ярославского вокзала до станции "Осеевская" (чуть больше часа в пути и от 196 рублей за билет в одну сторону), оттуда 7–10 минут на такси.

Сколько стоит: входной билет – 1 200 рублей с человека, дети до трех лет – бесплатно.

Крокодиловая ферма в "Экодеревушке"

Недалеко от Коломны есть ферма, где разводят крокодилов. Всего здесь около 80 особей: нильские, гладколобые кайманы, аллигаторы и даже редкие гавиалы – один из крупнейших современных видов. На древних хищников можно посмотреть с близкого (но безопасного) расстояния, а при желании и покормить с удочки. Также в "Экодеревушке" есть улиточная ферма, где можно понаблюдать, как они живут и как за ними ухаживают.

Как добраться: на электричке до Коломны (1,5–2,5 часа в пути и от 484 рублей за билет в одну сторону), оттуда до села Парфентьево 15–45 минут на автобусе (в зависимости от рейса) или 10 минут на такси.

Сколько стоит: входной билет на крокодиловую ферму: 600 рублей для взрослых и 550 рублей для детей (до четырех лет бесплатно), на улиточную ферму – 300 рублей с человека.

Ферма "Русский страус"

Недалеко от Серпухова живут африканские страусы – самые большие нелетающие птицы на планете. Кроме них, здесь есть австралийские эму, перуанская лама, джерсийская корова и другие животные. Всех можно гладить и кормить, страусы, например, любят капусту (купить угощение можно на месте). Лето – особенно удачное время для визита, так как в конце мая вылупляются первые страусята, и с конца июня они готовы к вниманию гостей.

Ферму можно посетить как самостоятельно, так и с экскурсией. Во втором случае гид пустит в вольер с эму и покажет в инкубаторе, что находится внутри страусиного яйца. В будни посещение возможно по предварительной записи, в выходные – в любое время в рабочие часы фермы.

Как добраться: на электричке до Серпухова (1,5–2 часа в пути и от 304 рублей за билет в одну сторону), оттуда примерно 30 минут на автобусе до остановки "Страусиная ферма" или "Старые Кузьменки".

Сколько стоит: входной билет для взрослых – 800 рублей, для детей – 400, с экскурсией – 1 000 и 600 соответственно.

Оленья ферма Zoooleni

На этой ферме недалеко от Москвы живут северные и пятнистые олени, маралы, лани, а еще дикобразы и полярные совы. Все животные свободно гуляют по территории и позволяют себя гладить и кормить. Зимой здесь особенно весело – можно кататься в оленьих упряжках.

Как добраться: сначала на автобусе от метро "Тушинская" до Рузы (около двух часов в пути и от 295 рублей за билет в одну сторону), далее на другом автобусе до остановки "Поворот на Русь" (еще примерно 20 минут) и оттуда около 15 минут пешком до фермы.

Сколько стоит: взрослый входной билет – 700 рублей, дети до 7 лет – 500 рублей, до трех лет – бесплатно.

Подмосковный "Сафари-парк"

В условиях, максимально приближенных к естественным, живут тигры, львы, черные и пятнистые ягуары, леопарды и пумы и многие другие животные. Наблюдать за ними можно со специального моста, который выстроен над вольерами по периметру парка. При этом гостей предупреждают: чтобы наверняка увидеть животных, скорее всего, нужно будет погулять несколько часов.

Также на территории есть парк копытных, где живут буйволы, зубры, северные и пятнистые олени, а из птиц здесь обитают индийские павлины и белые аисты. К копытным вход возможен только с экскурсией: они проходят каждый час с 10:00 до 18:00 (начало последней экскурсии), и записываться заранее не нужно. Угощать животных можно только специальным кормом, его выдают бесплатно до начала прогулки.

Как добраться: на электричке до Можайска (около двух часов в пути и от 448 рублей за билет в одну сторону), оттуда на рейсовом автобусе до остановки "128-й километр" (ехать примерно 25 минут).

Сколько стоит: входной билет для взрослых (с 14 лет) в парк тигров – 600 рублей, детский – 300 рублей, экскурсия в парк копытных и птиц – 1 000 и 500 соответственно.