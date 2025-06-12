На острове Большой Уссурийский появятся глэмпинги и технопарки

Остров Большой Уссурийский превратят в туристический и деловой центр с гостиницами, пляжами и выставочными площадками. Амбициозный проект обсудили на заседании инвестиционного совета Хабаровска, где власти ищут партнеров для создания современной инфраструктуры.

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«Проект позволит создать современную площадку для отдыха и бизнеса, способствующую росту экономики региона», – рассказал директор Агентства привлечения инвестиций Владимир Комков.

На острове планируют построить целый комплекс объектов: от глэмпингов для туристов до технопарков для бизнеса. Появятся общественные пространства, современные гостиницы и обустроенные пляжи. Особое внимание уделят деловой зоне – там разместят выставочные центры, которые должны усилить транспортное и туристическое сообщение между Россией и Китаем, пишет «КП-Хабаровск».

Проект стал частью масштабной программы развития Хабаровска. Власти также планируют модернизировать остановки по первому маршруту и создать новый туристический бренд города. Как отметил сопредседатель инвестсовета Александр Головко, Хабаровск должен ассоциироваться «с динамикой и активностью, а не только с пятитысячной купюрой и мостом».

Администрация ищет инвесторов и для других туристических проектов – планируется создание этнопарка, объединяющего культуры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и проведение кулинарного фестиваля «Кухня на Амуре».

Прочитать подробнее о планах властей по развитию Большого Уссурийского острова можно по ссылке. Там уже началось строительство трассы.