Названа стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае

Эксперты посчитали, во сколько обойдется отдых в Краснодарском крае этим летом. Неожиданно, список возглавила Анапа, потерявшая интерес туристов из-за экологической катастрофы.

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Эксперты посчитали, во сколько обойдется отдых в Краснодарском крае в длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России.

Как оказалось, неожиданно список самых дорогих направлений возглавила Анапа. Несмотря на то, что спрос по этому направлению упал на 60%, цены на курорте выросли.

По данным Ассоциации туроператоров, средний чек за короткий отдых в Анапе составляет 45,4 тыс рублей, Второе место занял Геленджике, где за четыре дня придется отдать 42,5 тыс рублей, а самым «дешёвым» из популярных курортов стал Сочи – 39,3 тыс рублей за поездку.

При этом местные жители и туристы отмечают, что несмотря на экологическую катастрофу, гостиницы в крупных курортных зонах по-прежнему активно бронируются.

Ранее аналитики рассказали о самых дорогих бронированиях россиян, которые планируют провести выходные в честь Дня России в отпуске. А россиянка рассказала, что осталась недовольна дорогим отдыхом на Кубе по системе «всё включено».