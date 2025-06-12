В Пермском крае будут развивать гастрономический туризм

В Пермском крае займутся развитием гастрономического туризма. Чтобы местные повара могли приготовить запоминающиеся блюда, ради которых в регион будут приезжать туристы, их направят на обучение.

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Пермский край стал одним из 11 регионов, где будут развивать гастрономический туризм. Его включили в федеральный проект «ПроЕДУ по России», реализуемый Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В ближайшее время специалисты АСИ займутся созданием привлекательных для туристов гастрономических маршрутов в регионе. Вместе с тем местных поваров, гидов, рестораторов направят на обучение. Это поможет повысить качество сервиса и продвинуть проект, считают в АСИ.

Ранее сообщалось, что жители Пермского края смогут добраться до Северной Кореи на поезде, который будет отправляться из Москвы.

Также теплоходная компания из Перми купила двухпалубный лайнер для круизов по северным регионам.