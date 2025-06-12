Как туристы проведут длинные выходные

В преддверии длинного четырехдневного уик-энда мы поинтересовались у туристов, как они проведут предстоящие дни. Своими планами мы попросили поделиться подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», поучаствовав в опросе.

© tourdom.ru

В голосовании приняли участие более 1,6 тыс. человек, и в лидерах оказались домоседы. Вариант «Останусь дома» выбрали 44% опрошенных (а некоторым, судя по комментариям, еще и придется работать). Это неудивительно: все-таки 4 выходных – это не отпуск, особенно не разгуляешься. В крайнем случае можно отправиться куда-нибудь поближе, например на дачу. Так, согласно результатам опроса, намерены поступить 22% его участников. Причем кому-то из подписчиков и ехать никуда не надо: «А если живу на даче, как отвечать?»

Третье место, тоже вполне ожидаемо, заняли путешествия по России. Причем порой даже на не самых обычных видах транспорта:

«У меня завтра очередной день моноколесника – от центра Москвы, от нулевого километра, в 06:15 поедем до Дубны», – написал подписчик. Кто-то отправится дальше. Например, в круиз по Волге или по Золотому кольцу – в Суздаль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Ярославль и другие. Во всяком случае, агрегаторы зафиксировали с 9 по 15 июня 77%-ный рост числа бронирований в этих городах. Впрочем, дальние направления туристы также выбирают. «А мы уже махнули – в Абрау и в Дюрсо», – поделился подписчик.

Зарубежные направления в этот праздничный уик-энд выбрали лишь семь россиян из сотни. В лидерах предсказуемо Турция – в эту страну собираются поехать 3% участников голосования.

«Завтра вечером в Стамбул, послезавтра утром в Москву», – рассказала туристка.

По 2% туристов отправятся в Европу, а также в «другую страну». Причем некоторые посетят сразу несколько государств:

«Армения, а потом Куба. У нас умный отпуск – добавили к нему плюсом 4 дня».

Ранее мы написали, что большая часть туристов, которые до этого предпочитали для отдыха побережье Анапы, летом 2025 года из-за мазута отправятся в отпуск в Крым и Сочи. Это подтвердил опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома».