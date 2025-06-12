Куда поехать, чтобы увидеть самобытную Россию

12 июня – День России – праздник, символизирующий единство и многообразие нашей страны. «ФедералПресс» собрал информацию о народах, у которых стоит побывать в гостях, чьи традиции, кухня и уклад жизни представляют самобытную и живую Россию.

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Чукчи: суровые земли, теплые сердца

Чукчи живут в условиях, где рассветы приходят только летом, а зимой господствует тьма и мороз. Но при этом они веками сохраняют одну из самых необычных форм гостеприимства. В прошлом приезжего встречали, бросая в него камни – это был знак дружелюбия. Гостю отдавали все лучшее: пыжиковую шапку, еду, жилье.

Сегодня традиции смягчились, но дух чукчей не изменился. Они по-прежнему охотятся на китов, пасут оленей и живут между ярангой и городской квартирой. За столом гостю предложат китовое мясо, суп из оленины с кровью, вареную кожу кита – мантак, и даже блюда с копытами и почками.

Как попасть: круиз вокруг Чукотки с заходом в Лорино.

Когда ехать: май – праздник «Кильвэй», весна – Фестиваль оленеводов.

Ненцы: хранители Арктики

Ненцы называют себя «детьми оленей» – и это не просто метафора. Их жизнь построена вокруг северных стад, которых в регионе более полумиллиона. Ветры тундры не мешают им жить в чумах, носить малицу мехом внутрь и кормить гостей строганиной.

Здесь у костра гадают по пламени, делают игрушки из клювов птиц, а на праздник День оленевода надевают яркие нарты и устраивают гонки. Еда – простая, но насыщенная: сырое мясо, юкола (сушеная рыба, вареная в жире), рыба, оладьи с кровью, свежие панты – все это предложат с радушием.

Как попасть: перелет в Нарьян-Мар, затем – в поселки Андег, Нельмин-Нос или Красное.

Когда ехать: с декабря по апрель, особенно в последнюю субботу марта.

Якуты: в объятиях холода и солнца

Якутия – самая большая по территории республика России. Зимой тут – минус 50, летом – солнце до полуночи. Якуты живут в юртах, разводят уникальных северных коров и якутских лаек, празднуют солнце летом и поклоняются холоду зимой.

На праздник Ысыах устраивают скачки и водят хороводы до утра. А зимой воцаряется Чысхаан – повелитель холода. Гостям предложат замороженные ребра оленя – ойогос, кровяную колбасу, блюда из требухи и один из самых нежных десертов Севера – Кюэрчэх из сметаны и ягод.

Как попасть: Якутск, затем – в Оймякон или Томтор.

Когда ехать: в июне на Ысыах или зимой на «Полюс холода».

Поморы: северные мореходы и уха с треской

Поморы веками жили на берегах Белого моря, ходили в море на карбасах и коптили рыбу. Женщины тоже умели ставить паруса, рыбачили, пекли пряники-козули и берегли дом, пока мужчины варили соль и добывали жемчуг.

Сегодня северный быт сохраняется. Главные блюда – из рыбы: треска, палтус, лосось, сельдь. Подадут и молочную уху с сушеными головами, и треску в твороге. Запить все можно кежем — традиционным напитком из морошки.

Как попасть: Архангельск, Кандалакша, Калгалакша или Соловецкие острова.

Когда ехать: летом – смотреть на белух, или в сентябре на поморский Новый год.

Алтайцы: шаманы, яки и духи природы

Алтайцы – свободные жители гор и степей, потомки кочевников. В их жизни важны духи природы, древние эпосы и календарь, живущий по луне. Они разводят овец, коней, яков, верблюдов и поют молитвы у источников.

Шаманы на Алтае – не просто проводники обрядов, а живое звено между миром людей и духами гор, ветра и огня. Во время таинств у священных источников они поют горловые молитвы, разжигают костры и общаются с невидимым миром, как делали их предки сотни лет назад.

Пища здесь насыщенная и необычная: кан – кровяная колбаса из барашка, курут – твердый соленый сыр, ячменный суп кочо, и ток-чок – сладость из кедровых орешков с медом. В праздник можно даже попробовать тушеного сурка с овощами.

Как попасть: Горно-Алтайск, затем – Каракольская долина, Кош-Агач или низовья Катуни.

Когда ехать: летом – фестивали, осенью – яркие реки и золотые деревья.

Башкиры: Сабантуй, мед и скакуны

Башкиры славятся воинским прошлым и пчеловодством. Многие живут в городах, но сотни представителей этого народа продолжают уклад предков: изготавливают ножи, ездят верхом, качают мед из борти и учат детей военным кличам.

На празднике Сабантуй танцуют и устраивают скачки. На столе – бишбармак с мясом и луком, казы, чак-чак, кыстыбый, курут – твердый соленый продукт из кислого молока и молочные напитки – кумыс, айран. Все просто, сытно и по-настоящему вкусно.

Как попасть: Уфа, затем — в Баймакский или Бурзянский район.

Когда ехать: летом – на Сабантуй, осенью – на мед.

Ингуши: башни, ущелья и водопады

Ингуши живут в республике, где сохранились родовые башни, древние селения и гробницы Их традиции – это труд, уважение, и особое отношение к гостю. Здесь нет сословий, но есть четкое понимание добра и чести.

В доме гостей угощают чапильгашем с картофелем и сыром, халтам дулхом с кукурузной мукой, а на десерт – хынглыш с тыквой. В горах Ингушетии – исторические комплексы, водопады, ущелья и древний путь караванов.