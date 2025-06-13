Как изменятся цены на такси на курортах Краснодарского края в пик сезона

Рост стоимости поездок на такси в курортных городах Краснодарского края в разгар летнего сезона 2025 года может достигнуть 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил ТАСС представитель Общественного совета по развитию такси в регионе Антон Цыбульников.

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«В пиковый период рост по курортным городам ожидаем до 50% по сравнению с 2024 годом. Мы ожидаем, что сезон будет "импульсный" с ситуацией отложенного спроса с 15 июля по 25 августа», — сказал он.

По словам эксперта, в середине июля резко увеличивается количество отдыхающих, а вместе с ним и спрос на такси, в то время как предложение остается ограниченным. Ситуацию усугубляет жаркая погода и сокращение числа водителей.

«На рост цен летом в Краснодарском крае в первую очередь влияет то, как проходит морской сезон. Он создает дисбаланс спроса и предложения в регионе», — добавил он.

До начала основного туристического наплыва, по словам Цыбульникова, в регионе, напротив, прогнозируется снижение стоимости поездок. До 15 июля цены на такси могут оказаться примерно на 10% ниже уровня прошлого года, отметил эксперт.