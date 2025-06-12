Куда поехать в отпуск в России в 2025 году: 15 популярных направлений, куда можно съездить на длинных выходных
Путешествия по России в последние годы стали настоящим трендом. Ко Дню России собрали материалы о том, сколько стоит отдых в популярных туристических местах, и подготовили карту со средним суточным чеком на путешествия.
Город Зачем ехать Цена за сутки
- Эрмитаж, Петергоф, прогулки по каналам, белые ночи, атмосфера Северной столицы
- 6000–8000 рублей
- Черное море, горные пейзажи, Олимпийский парк, Красная Поляна, круглогодичный отдых
- 10 200 рублей
- Озеро Ладога, водопады, заповедники, сплавы, отдых на природе, русские деревни
- 8000 рублей
- Один из лучших горнолыжных курортов России, заснеженные трассы, активный зимний отдых
- 18 000 рублей
- Казанский кремль, мечети и православные храмы, татарская кухня, Волга, исторический центр
- 8800 рублей
- Европейская архитектура, Куршская коса, Балтийское море, музеи янтаря
- 5000–8000 рублей
- Санаторный отдых, минеральные источники, природа Ставрополья, близость к Кавказу
- 10 000 рублей
- Волга, живописные холмы, тихий уютный город художников, пейзажи Левитана
- 20 000 рублей
- Один из древнейших городов России, купеческое наследие, набережная Волги, Золотое кольцо
- 6000–7000 рублей
- Уральские горы рядом, современная архитектура, бизнес-кластер, музеи, история Романовых
- 15 000 рублей
- Самое глубокое озеро мира, шаманская культура, живописная природа, остров Ольхон
- 12 200 рублей
- Горы, Чуйский тракт, целебные травы, сплавы по рекам, древние святыни и петроглифы
- 10 000–20 000 рублей
- Мамаев курган, панорама Сталинградской битвы, Волга, героическая история
- 10 200 рублей
Приморская кухня, мосты через бухты, Русский остров, восточный колорит, морские прогулки
10 000 рублей
- Горные аулы, Сулакский каньон, древние крепости, пляжи Каспия, уникальная кухня и культура
- 9000–11 000 рублей