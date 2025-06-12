Куда поехать в отпуск в России в 2025 году: 15 популярных направлений, куда можно съездить на длинных выходных

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Путешествия по России в последние годы стали настоящим трендом. Ко Дню России собрали материалы о том, сколько стоит отдых в популярных туристических местах, и подготовили карту со средним суточным чеком на путешествия.

Куда поехать в отпуск в России в 2025 году
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Город Зачем ехать Цена за сутки

Санкт-Петербург

  • Эрмитаж, Петергоф, прогулки по каналам, белые ночи, атмосфера Северной столицы
  • 6000–8000 рублей

Сочи

  • Черное море, горные пейзажи, Олимпийский парк, Красная Поляна, круглогодичный отдых
  • 10 200 рублей

Карелия

  • Озеро Ладога, водопады, заповедники, сплавы, отдых на природе, русские деревни
  • 8000 рублей

Шерегеш

  • Один из лучших горнолыжных курортов России, заснеженные трассы, активный зимний отдых
  • 18 000 рублей

Казань

  • Казанский кремль, мечети и православные храмы, татарская кухня, Волга, исторический центр
  • 8800 рублей

Калининград

  • Европейская архитектура, Куршская коса, Балтийское море, музеи янтаря
  • 5000–8000 рублей

Минводы

  • Санаторный отдых, минеральные источники, природа Ставрополья, близость к Кавказу
  • 10 000 рублей

Плёс

  • Волга, живописные холмы, тихий уютный город художников, пейзажи Левитана
  • 20 000 рублей

Ярославль

  • Один из древнейших городов России, купеческое наследие, набережная Волги, Золотое кольцо
  • 6000–7000 рублей

Екатеринбург

  • Уральские горы рядом, современная архитектура, бизнес-кластер, музеи, история Романовых
  • 15 000 рублей

Байкал

  • Самое глубокое озеро мира, шаманская культура, живописная природа, остров Ольхон
  • 12 200 рублей

Алтай

  • Горы, Чуйский тракт, целебные травы, сплавы по рекам, древние святыни и петроглифы
  • 10 000–20 000 рублей

Волгоград

  • Мамаев курган, панорама Сталинградской битвы, Волга, героическая история
  • 10 200 рублей

Владивосток

Приморская кухня, мосты через бухты, Русский остров, восточный колорит, морские прогулки

10 000 рублей

Дагестан

  • Горные аулы, Сулакский каньон, древние крепости, пляжи Каспия, уникальная кухня и культура
  • 9000–11 000 рублей