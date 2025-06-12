Куда поехать в отпуск в России в 2025 году

Путешествия по России в последние годы стали настоящим трендом. Ко Дню России собрали материалы о том, сколько стоит отдых в популярных туристических местах, и подготовили карту со средним суточным чеком на путешествия.

Город Зачем ехать Цена за сутки

Санкт-Петербург

Эрмитаж, Петергоф, прогулки по каналам, белые ночи, атмосфера Северной столицы

6000–8000 рублей

Сочи

Черное море, горные пейзажи, Олимпийский парк, Красная Поляна, круглогодичный отдых

10 200 рублей

Карелия

Озеро Ладога, водопады, заповедники, сплавы, отдых на природе, русские деревни

8000 рублей

Шерегеш

Один из лучших горнолыжных курортов России, заснеженные трассы, активный зимний отдых

18 000 рублей

Казань

Казанский кремль, мечети и православные храмы, татарская кухня, Волга, исторический центр

8800 рублей

Калининград

Европейская архитектура, Куршская коса, Балтийское море, музеи янтаря

5000–8000 рублей

Минводы

Санаторный отдых, минеральные источники, природа Ставрополья, близость к Кавказу

10 000 рублей

Плёс

Волга, живописные холмы, тихий уютный город художников, пейзажи Левитана

20 000 рублей

Ярославль

Один из древнейших городов России, купеческое наследие, набережная Волги, Золотое кольцо

6000–7000 рублей

Екатеринбург

Уральские горы рядом, современная архитектура, бизнес-кластер, музеи, история Романовых

15 000 рублей

Байкал

Самое глубокое озеро мира, шаманская культура, живописная природа, остров Ольхон

12 200 рублей

Алтай

Горы, Чуйский тракт, целебные травы, сплавы по рекам, древние святыни и петроглифы

10 000–20 000 рублей

Волгоград

Мамаев курган, панорама Сталинградской битвы, Волга, героическая история

10 200 рублей

Владивосток

Приморская кухня, мосты через бухты, Русский остров, восточный колорит, морские прогулки

10 000 рублей

Дагестан