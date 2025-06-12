Куда делись туристы: почему в июне спрос не оправдал ожиданий

В турагентских компаниях отмечают спад продаж туров на лето по сравнению с первыми месяцами года.

«Брони есть, но их меньше, чем в конце зимы – начале весны», «Запросов сейчас не очень много, и в основном от постоянных клиентов», – пишут представители турфирм.

В одной из крупных сетей турагентств порталу TourDom.ru рассказали: динамика бронирований в мае и первую десятидневку июня у них действительно хуже, чем в предыдущий период. Однако в сравнении с 2024 годом, месяц к месяцу выручка от продаж в январе – марте увеличилась на 30%, в апреле – на 25%, в мае – на 15%. То есть финансовые показатели выше, чем в том же периоде годом ранее.

«Кроме того, рубль сейчас на 12–13% крепче к доллару, чем в мае-июне 2024-го. Тогда он стоил 90 руб., а теперь 80 руб. (имеется в виду курс ЦБ, внутренние у туроператоров на 3–6,5% выше. – Ред.). А значит, в валютном исчислении мы продаем туров на большие суммы, чем в прошлом году», – добавил руководитель компании.

Что же касается ухудшения динамики по сравнению с первыми месяцами года, то большинство опрошенных нами специалистов связывают ее с изменением структуры продаж: доля ранних бронирований растет, а покупок last minute («в последний момент», накануне планируемого тура. – Ред.), соответственно, снижается. Иными словами, зимой и в начале весны турагенты уже отчасти выполнили те объемы, которые прежде им давали май и июнь. «Индекс тревожности» в обществе снижается, люди смелее планируют отдых на перспективу. Эта тенденция анализировалась еще в наших предыдущих публикациях – на нее обращали внимание на проходившем 20 марта агентском конгрессе РСТ. Как видим, обсуждавшийся тогда тренд подтверждается в ходе летнего сезона.

Наши собеседники из числа руководителей сетей турагентств отмечают: динамика брогирований сильно отличается у разных туркомпаний. В выигрыше сейчас турагенты «нового формата», которые активно работают в соцсетях, создают свои сообщества и выступают в них как лидеры мнений. Показательный пример – один из таких турагентов буквально на днях похвастался в своем тг-канале, у которого 4,5 тыс. подписчиков:

«Нам сейчас даже не хватает рук, чтобы в темпе обрабатывать все поступающие заявки».

«На коне» и туркомпании, работающие с премиальной клиентурой, способные обеспечить своим платежеспособным, но взыскательным туристам консьерж-сервис, набор дополнительных услуг. А в некотором проигрыше те, кто действует по старинке, предлагает «цену, а не ценность», по меткому выражению одного из специалистов. Таким компаниям сложнее конкурировать с сервисами, где обещают кешбэк.

Ранее мы писали, что туристам вряд ли стоит ждать удешевления туров в Турцию из-за падения лиры.