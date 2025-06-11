В России хотят ускорить прохождение контроля в аэропортах для иностранцев

В России нужно сократить время, затрачиваемое иностранными гостями на прохождение контроля в аэропортах. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Международного туристического форума «Путешествуй!»

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Он привел в пример беседу с делегацией Шри-Ланки, которая акцентировала внимание не только на соглашениях об упрощенном въезде, но и на их фактическом воплощении. Глава Минэка отметил: крайне важно, чтобы процедуры контроля отнимали как можно меньше времени, все было четко устроено, а пребывание в здании аэровокзала оставляло хорошее впечатление и не вызывало дискомфорта.

Максим Решетников добавил, что улучшая сервис для посетителей, необходимо оценивать ситуацию с позиции самого путешественника.

Кроме того, совместно с МИД РФ и погранслужбой прорабатывается вопрос о введении многократной электронной визы для посещения России. Сейчас ее могут оформить граждане 64 государств на срок до 16 дней. В скором времени допустимый период нахождения по такому документу увеличится до 30 суток.