Россия славится своей уникальной природой, и в разных уголках страны можно найти по-настоящему впечатляющие ландшафты. Одно из самых удивительных мест – плато Путорана. Здесь расположено множество озер, самый высокий водопад России – Кандинский, а также озеро Виви, географический центр страны.

Еще одно природное чудо – Кунгурская ледяная пещера. Это одна из крупнейших пещер мира, в ней около 70 подземных озер, а ледяные образования создают ощущение сказки под землей.

На берегу реки Лена возвышаются Ленские столбы – каменные скалы высотой до 220 метров, протянувшиеся на 40 километров. Это сердце одноименного национального парка.

Почему стоит поехать в Дивногорье

Не забудьте и про другие живописные парки: Сочинский, Кисловодский, Красноярские столбы, Лосиный остров, Приэльбрусье и Курская коса – здесь обустроены удобные маршруты и зоны отдыха для туристов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.