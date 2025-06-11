В России упрощают условия для платежей иностранных туристов

Российские власти работают над упрощением условий для платежей иностранных туристов в стране, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе Международного туристического форума "Путешествуй!".

"У нас в повестке стоит вопрос платежей. Для иностранных туристов, которые прилетают сюда, надо создать все условия, чтобы им было комфортно платить. Есть несколько продуктов. Мы развиваем "карту туриста". Здесь хотелось бы поблагодарить коллег из Малайзии, первый платеж прошел дистанционно", - сказал он.

Министр отметил, что российские банки также развивают внедрение возможности оплаты для иностранцев по QR-коду.

"Открывается счет с идентификацией в соответствии со всеми строгими правилами, все это идентифицируется, переводятся деньги. Турист прилетает, получает в аэропорту карточку и спокойно платит. Потом все, что он не израсходовал, ему обратно переводится. Такие механизмы должны развиваться", - объяснил Решетников.

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.