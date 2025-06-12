Туристы стали использовать ChatGPT для составления маршрутов

Российские туристы стали составлять маршруты в разных концах земного шара при помощи ChatGPT. Многие все еще относятся к ИИ с недоверием, но не один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Он написал, что успешно прокладывал для себя пути через нейросеть в Таиланде, Малайзии, и не только, хотя раньше приходилось пользоваться разными сервисами по отдельности. Мы решили проверить, насколько удобные и актуальные туристические программы прокладывает ChatGPT в России.

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Начали с очевидного – с Москвы. Что касается столицы России, то ChatGPT на запрос «куда сходить туристу летом 2025 года?» отвечает вполне предсказуемо. Его маршруты пролегают через Красную площадь, ВДНХ, Арбат, Третьяковскую галерею, Сокольники и так далее. Правда, по мнению ChatGPT, для оптимального проведения дня в Москве нужно делать две вещи – есть и ходить. Предложения по досугу не отличаются разнообразием. Относительно культурных мероприятий нейросеть, как правило, советует регулярно проводимые активности. Например, Московский международный кинофестиваль, который проходит в начале лета. Есть и откровенные ошибки. В качестве одного из летних событий ChatGPT предложил фестиваль уличного искусства «Стенография». На самом деле он проходит в Екатеринбурге.

Второй рассмотренный пример – Челябинск. Не самый популярный среди туристов город. Но ChatGPT резонно подсказывает, что и там есть много на что посмотреть. Нейросеть предлагает не только гулять по центру, заходя в музеи и рестораны. Искусственный интеллект советует посетить Кургизскую долину и озеро Тургояк. Второе – один из самых чистых водоемов Южного Урала. Кроме того, в Челябинске летом часто «проходят велопробеги и другие спортивные мероприятия, которые дают возможность исследовать город с другой стороны». Претензии к нейросети могут возникнуть на уровне планирования посещений конкретных событий. По запросу «культурные события города – лето-2025» ChatGPT предлагает те, что уже закончились. И некоторые из них – уже довольно давно.

Таким образом, приходим к выводу: ChatGPT, безусловно, удобный инструмент для быстрого получения данных по туристическому маршруту. Однако он не идеален. За нейросетью при планировании отдыха следует проверять всю принципиальную информацию.

Ранее в телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики задались вопросом, как удобнее и выгоднее всего попасть на курорты безвизовой Черногории. Как выяснилось, вариантов немало, в том числе с одной стыковкой. В стране есть два аэропорта – в прибрежном городе Тиват и столице Подгорице.