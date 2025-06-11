Россия и Сербия будут вместе работать над увеличением турпотока

Россия и Сербия планируют работать над увеличением турпотока между странами и упрощением расчетов путешественников в рамках дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"В рамках международного туристического форума "Путешествуй!" министр экономического развития России Максим Решетников и министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Документ, который планируется подписать уже летом текущего года, предусматривает меры по увеличению турпотока, упрощению расчетов и совместному продвижению направлений", - говорится в сообщении.

По данным МЭР, Сербия остается одним из ключевых и быстрорастущих направлений для российских туристов. В первом квартале 2025 года страну посетили 52 тыс. граждан РФ. Основными факторами привлекательности остаются безвизовый режим и прямые авиарейсы.

"Отношения России и Сербии основаны на многолетней дружбе и доверии. Есть взаимный интерес к сотрудничеству, а главное - потенциал для его развития. Мы благодарны сербской стороне за сохранение безвизового режима для россиян и четкую позицию в вопросе сохранения действующей визовой политики", - отметил Решетников.

В рамках дорожной карты стороны договорились провести бизнес-диалог с участием туроператоров на выставке "Отдых.Leisure", которая пройдет в сентябре 2025 года, обменяться графиками ключевых событий в сфере туризма на 2026 год, также РФ примет участие в Белградской международной туристической выставке.

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.