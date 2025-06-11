Курортом «Эльбрус» заинтересовались иностранные туристы

Поток иностранных туристов, посещающих курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, вырос вдвое и вернулся к допандемийным показателям. Такие данные привел исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

«Мы в два раза увеличили количество иностранцев на нашем горнолыжном курорте „Эльбрус“. Сегодня мы вернулись к допандемийным цифрам по количеству иностранцев, приезжающих на наш курорт. Большинство из этих иностранцев, мы делали аналитику, — это европейцы. Это немцы, итальянцы. И это хорошо, что мы, развивая наш туризм, стираем всякие барьеры между людьми, можем комфортно между собой общаться и можем наши курорты позиционировать как одни из лучших не только <> в России, но и в Европе, и в мире», — заявил Тимижев на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», передает ТАСС.

Тимижев также отметил, что развитие горнолыжной отрасли в стране сегодня возможно только за счет взаимодействия государства и бизнеса.

Кавказ.РФ — единый институт развития СКФО. Под руководством Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для развития бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат. Наиболее известные проекты Кавказ.РФ — горные курорты «Эльбрус», «Архыз», «Мамисон», «Ведучи».

V Международный форум «Путешествуй!» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Мероприятия форума включают деловую программу и туристический фестиваль. Организатором форума «Путешествуй!» является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером мероприятия.