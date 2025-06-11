В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России

В России не будут отключать сервис онлайн-бронирования Booking, поскольку он нужен как гражданам России, так и иностранцам. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в ходе пресс-конференции, передает агентство «1prime.ru».

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Он добавил, что при этом будут создаваться условия для путешествий для российских граждан через национальный сервис.

«Мы прекрасно понимаем, что Booking нужен российскому туристу для выезда за рубеж и иностранному туристу для посещения России. Мы хотим создать условия, чтобы гражданин России путешествовал по своей стране, используя национальный сервис», — сказал Боярский.

17 мая президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой.

27 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать туризм на Северном Кавказе.