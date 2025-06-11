Самый большой заповедник Кавказа объявил об открытии турмаршрутов

Туристы снова могут посетить летние туристические маршруты Кавказского заповедника. К началу сезона подготовлены тропы к Ачипсинским водопадам и урочищу Медвежьи ворота.

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С 11 июня туристы смогут насладиться природой Кавказского заповедника. К приезду гостей подготовлены большинство маршрутов. Они расчищены, посчитаны и промаркированы.

Как утонили в пресс-службе заповедника, туристы смогут побывать на охраняемых территориях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Это маршруты к Ачипсинским водопадам, урочищу Медвежьи ворота. С 16 июня будет открыт маршрут на озеро Кардывач.

Желающим приехать в заповедник туристам напомнили, что для посещения любого маршрута требуется пропуск, который можно оформить в управлении заповедника в Адлере, на кордонах «Лаура» и «Гузерипль», а также онлайн на официальном сайте. Пропуск необходимо иметь при себе в распечатанном или электронном виде.

Ранее сообщалось, что за 2024 год Монголия приняла 727 400 иностранных туристов, 213 231 из которых – россияне. Также были названы зарубежные и отечественные направления для бюджетного отдыха.