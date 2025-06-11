Как будут продвигать курорты Северного Кавказа

Одной из ключевых моделей, которую использует Кавказ.РФ в продвижении курортов Северного Кавказа, является использование их культурного кода, подчеркивающего уникальность территории. Об этом заявил исполнительный директор института развития Хасан Тимижев.

«Мы стараемся с точки зрения продвижения наших курортов уйти от общепринятых картинок наших горнолыжников, качественных горнолыжных трасс. Мы все-таки пытаемся позиционировать наши курорты как уникальные. <> Мы хотим сделать акцент на многовековую идентичность этой территории. <> Сегодня мы должны уже уходить от общепринятого шаблона — я приехал сегодня в Северную Осетию на курорт, я должен знать, что это именно уникальный осетинский горнолыжный курорт. Я приехал в Кабардино-Балкарию — на кабардино-балкарский уникальный курорт», — сказал Тимижев, выступая на туристическом форуме «Путешествуй!». Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кавказ.РФ также озвучил статистику, согласно которой за последние 10−15 лет число россиян, увлекающихся горнолыжными видами спорта, увеличилось с 1% до 5%. Соответственно растет и количество горнолыжных курортов.

«Как пример приведу: если, по различным отчетным данным, <> количество горнолыжных курортов в 2011 году было порядка 150, сегодня их больше 400. Соответственно, создавая условия для катания, для пребывания туристов, мы создали базу для привлечения большего количества туристов на наши курорты», — добавил он.

О форуме

V Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Мероприятия форума включают деловую программу и туристический фестиваль, который будет проходить на главных аллеях ВДНХ.

Организатором форума «Путешествуй!» является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером мероприятия.